Komputer gamingowy to podstawa dla każdego gracza. Podpowiadamy, jaki sprzęt wybrać

Komputery gamingowe, czyli oczko w głowie każdego gracza

Gracze potrzebują zdecydowanie bardziej zaawansowanych technologicznie komputerów niż użytkownicy korzystający ze swojego PC na przykład do pracy biurowej czy przeglądania internetu. W tym przypadku niezbędna jest dobra wydajność, która odróżnia komputer gamingowy od standardowego sprzętu.

Źródło: Unsplash @axville

Żeby doświadczać grania w najlepszej możliwej jakości, trzeba zwrócić uwagę na kilka szczególnych rzeczy - między innymi na procesor, pamięć RAM, kartę graficzną, rodzaj i pojemność dysku oraz płytę główną. Bez dwóch zdań warto stawiać na rozwiązania największych i najbardziej zaufanych firm, które przez lata na rynku zdołały wyrobić sobie odpowiednią renomę i zyskać pełne uznanie wśród graczy.

Odpowiedni komputer gamingowy jest w stanie spełnić wszelkie oczekiwania gamerów - i sprawdzi się zarówno w przypadku najpopularniejszych gier sieciowych, takich jak Fortnite, Overwatch 2, Apex: Legends czy Call of Duty: Warzone, jak i do najbardziej wymagających produkcji fabularnych, takich jak Cyberpunk 2077, God of War czy całe serie Assassin’s Creed lub Far Cry.

Z prawdziwym gamingowym sprzętem, gracz nie musi chodzić na żadne kompromisy - a w końcu taki jest cel. Należy również pamiętać o aspektach estetycznych, bowiem pecety tworzone z myślą o graczach wyróżniają się dość ekstrawaganckim i wyjątkowym wyglądem - z tego względu obudowy, przez które będziemy widzieć wszystkie podzespoły, oraz wszechobecne podświetlenie RGB dodaje całości klimatu i sprawia, że sprzęt dla graczy jest jeszcze bardziej wyjątkowy.

Źródło: Unsplash @rsullkya

Do tanga trzeba dwojga. Monitory dla graczy to również niezwykle ważny element

Komputer to jednak nie wszystko. Możemy mieć doskonałe podzespoły w swoim PC, jednak bez odpowiedniego wyświetlacza, nie będziemy dostatecznie efektywni - a w końcu poza komfortem, każdy gracz chce sięgać po najwyższe cele i zdobywać jak największe wyniki oraz deklasować zespoły przeciwników w trybach multiplayer.

Tutaj z pomocą przychodzą monitory gamingowe. Podobnie jak komputery, są to sprzęty zdecydowanie różniące się od zwykłych wyświetlaczy.

Źródło: Unsplash @casparrubin

Czym monitory gamingowe różnią się od standardowych modeli? Kluczowym aspektem jest zwyczajnie ich szybkość. Sprzęty dla graczy mają dużo lepszy czas reakcji matrycy, co przekłada się na szybkość działania w przypadku wszystkich wykonywane przez gracza akcji, oraz oferują znacznie mniejszy Input Lag, czyli opóźnienie wejścia. Ponadto gamingowe urządzenia zapewniają zdecydowanie bardziej żywy i realistyczny obraz, który cechuje się lepszą jasnością i dbałością o detale.

Nie można również zapomnieć o częstotliwości odświeżania monitora, co bez dwóch zdań jest niezwykle istotnym aspektem podczas wyboru wyświetlacza do grania. Zwykłe monitory oferują odświeżanie na poziomie około 60 Hz, kiedy wyświetlacze zrobione z myślą o graczach oferują ponad 140 Hz - a najlepsze modele mają wartość nawet 240 Hz.

Źródło: Unsplash @frdx

Do tego dochodzą takie aspekty jak przekątna ekranu, ilość oraz rodzaje złącz, technologia IPS lub TN oraz to, czy chcemy zakrzywiony czy prosty monitor. Pod tym względem należy brać pod uwagę własne preferencje oraz zadbać o to, żeby całość pasowała do naszego stanowiska gracza.

Myszka i klawiatura to nie wszystko. Czasem trzeba sięgnąć po bardziej konsolowe rozwiązania

Chociaż myszka i klawiatura to zestaw, który idealnie sprawdzi się w takich gatunkach gier jak FPS, MMORPG, point and click, turówki czy strategie, to są przypadki, w których kontrolery sprawdzą się zdecydowanie lepiej.

Chcecie pograć w wyścigówkę, platformówkę czy grę sportową? Zdecydowanie lepszym wyborem będzie kontroler, który zwyczajnie ułatwi sterowanie i sprawi, że będzie dużo bardziej intuicyjne. Decydując się na granie na komputerze wcale nie jesteśmy skazani na myszkę i klawiaturę - a wręcz przeciwnie, bowiem pady do PC są bardzo rozchwytywane!

Czym kierować się podczas wyboru kontrolera? Jednym z istotnych aspektów jest układ analogów - co wbrew pozorom znacznie wpływa na komfort rozgrywki, a w końcu to jest niezwykle ważne. Ponadto, warto również się zastanowić, czy chcemy pada przewodowego, czy bezprzewodowego. Oczywiście brak kabla wiąże się z dużo większą wygodą, jednak przekłada się także na wyższą cenę.

Ostatnim aspektem, który dla wielu graczy jest kluczowy przeglądając pady do PC, to wygląd kontrolera. Niektórzy uderzają w klasykę, sięgając po czarne czy białe pady - lecz są gracze, którzy wolą zdecydowanie bardziej niestandardowe i kolorowe rozwiązania. Całe szczęście wybór kontrolerów jest na tyle szeroki i rozbudowany, że każdy bez najmniejszego problemu znajdzie coś dla siebie - i na pewno warto zdecydować się na taki sprzęt, gdyż jest to idealne uzupełnienie całego gamingowego zestawu.

Laptopy gamingowe, czyli idealne rozwiązanie dla gracza dosłownie w każdym miejscu

Idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy stawiają na mobilność, będzie laptop gamingowy. Pod względem parametrów należy zwracać uwagę dokładnie na te same aspekty, co w przypadku komputerów stacjonarnych - zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku naszym celem jest jak największa wydajność i najlepsze wrażenia z rozgrywki.

Jaką przewagę mają laptopy gamingowe nad komputerami stacjonarnymi? Poza wspomnianą mobilnością, decydując się na laptopa, zmartwienia dotyczące zakupu klawiatury, myszki czy odpowiedniego monitora zwyczajnie znikają - wszystko bowiem mamy od razu “w pakiecie”. Oczywiście każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, więc jest to kwestia zdecydowanie personalna - stacjonarny pecet jest dużo łatwiejszy do rozbudowy i potencjalnych ulepszeń.

Laptopy gamingowe, podobnie jak stacjonarne PC, wyróżniają się specjalną obudową, która zwyczajnie robi wrażenie na pierwszy rzut oka. Poza niezwykłą wydajnością, jest to urządzenie, które zwyczajnie cieszy oko - szczególnie, że dla graczy nigdy nie jest za dużo podświetlenia RGB.

Ilość laptopów dla graczy jest jednak ogromna, a wybranie odpowiedniego to nie lada wyzwanie. Nie możesz zdecydować się, który gamingowy sprzęt wybrać? Sprawdź ranking najlepszych laptopów dla graczy z tego roku i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości!

Obrazek wyróżniający: Resul Kaya / Unsplash

-

Materiał powstał we współpracy z RTV EURO AGD