Telewizory TCL - przegląd produktów. Dla każdego coś dobrego

Telewizor to w wielu domach główny bohater salonu. To wokół niego toczy się życie. Przed nim rozsiadamy się z rodziną i przyjaciółmi, by pooglądać wspólnie filmy, seriale, nadrobić informacje ze świata, ulubione klipy na YouTube czy cieszyć się grami wideo.

To segment rynku cieszący się nieustającą popularnością od lat — i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości coś miało się w temacie zmienić. Po kilku chudszych latach zainteresowanie dużymi ekranami powróciło ze zdwojoną siłą. Systemy smart TV nadały urządzeniom drugie życie — a nieustanny rozwój platform VOD, a także usług takich jak granie w chmurze, otwiera przed tą kategorią zupełnie nowe możliwości. Wchodząc do sklepu, można złapać się za głowę. Regały uginają się od najrozmaitszych modeli, a cenowo można wybierać i przebierać. Podobnie zresztą sprawy mają się z wykorzystanymi tam technologiami - od procesorów odpowiedzialnych za przetwarzanie obrazu, przez technologie wykorzystane do budowy ekranu. Tegoroczna linia telewizorów TCL jest tego doskonałym przykładem. Jest zróżnicowana zarówno pod względem wykorzystanych technologii, jak i wielkości. Dzięki temu dobierzecie tam coś na waszą kieszeń i perfekcyjnie skrojoną do waszych potrzeb.

TCL P635 - opcja na każdą kieszeń

Zestawienie otwiera telewizor z serii P635. Miłośnicy nowoczesnego, minimalistycznego, designu z pewnością docenią jego cieniutkie ramki i niewyróżniające się nóżki montowane po dwóch stronach. Ale cieszący oko wygląd to dopiero początek — bowiem wysokiej jakości ekran oferujący rozdzielczość 4K ucieszy wszystkich entuzjastów wysokiej jakości grafiki. Jak większość modeli - napędzany jest on przez system Google TV. Wykorzystana matryca pozwala serwować filmy z cieszącym oko HDR — a kiedy już o nim mowa, to warto też mieć na uwadze, że nie zabrakło tutaj wsparcia dla standardu Dolby Vision. To także wyjątkowo łakomy kąsek dla graczy — bo nie zabrakło tutaj portu HDMI 2.1 oraz wykorzystania ALLM — to dzięki niemu można tam cieszyć się input lagiem na poziomie 15 ms. Wisienką na torcie są solidnie brzmiące głośniki ze wsparciem technologii Dolby Audio.

Telewizor TCL P635 dostępny jest w sześciu wariantach: 43-calowym, 50-calowym, 55-calowym, 58-calowym, 65-calowym oraz 75-calowym. Ceny najmniejszego z nich startują już od 1799 złotych — największy zaś może być wasz za 5299 zł.

TCL C365 - średnia półka z matrycą QLED

Podobnie jak poprzednik, ten model wizualnie także jest niezwykle minimalistyczny. Wąska ramka i niewielkie nóżki sprawiają, że bez wątpienia wpisze się on w każde wnętrze. Tym jednak co je różni jest matryca QLED. To właśnie ona odpowiedzialna jest za fenomenalny kontrast i spektakularnie wyglądające kolory, dzięki którym wszystkie filmy, seriale, widowiska sportowe czy gry wideo będą prezentować się jeszcze bardziej spektakularnie. Podobnie jak poprzednik, telewizor oferuje rozdzielczość 4K wraz ze wsparciem popularnych formatów HDR (w tym Dolby Vision i HDR10+). To model, w którym możemy cieszyć się z 4K HDR Pro i 60 Hz Motion Clarity — technologii, które zadbają o to, by nawet najbardziej dynamiczne sceny były ostre i czytelniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. O wysokiej jakości dźwięk zadbają głośniki firmy Onkyo, które oferują także wsparcie dla standardu Dolby Atmos.

Telewizor TCL C365 dostępny jest w pięciu wariantach: 43-calowym, 50-calowym, 55-calowym, 65-calowym oraz 75-calowym. Ceny najmniejszego z nich startują już od 2299 zł, największy zaś może być wasz za 6299 zł.

TCL C835 - bezramkowy telewizor Mini LED

Ten model to już nieco inna liga — i widać to na pierwszy rzut oka. C835 również ma cieniuteńkie ramki, ale zamiast dwóch niewielkich nóżek — posiada solidnych rozmiarów podstawę pośrodku. Ale największym wyróżnikiem pozostaje ekran, który wyposażony jest w technologię TCL Mini LED czwartej generacji. To także model, którego ekran oferuje nie tylko rozdzielczość 4K, wsparcie popularnych standardów HDR (HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) i cały zestaw technologii zapewniających najwyższą jakość obrazu, ale także odświeżanie 144 Hz. To ono sprawia, że ruch jest płynniejszy niż kiedykolwiek. To także element, który zachwyci wszystkich współczesnych graczy — ale ci mają więcej powodów do radości. Model ten oferuje także HDMI 2.1, ALLM, Freesync Premium oraz specjalny panel gracza. Ten ostatni pozwoli każdemu w mig, bez opuszczania gry, sprawdzić wszystkie opcje związane z ustawieniem telewizora, a także dostosować je w jednym miejscu do naszych wymagań. Aby dopełnić całość doświadczenia, tutaj również nie zabrakło wysokiej jakości dźwięku — zadbają o niego głośniki Onkyo 2.1 ze wsparciem Dolby Atmos.

Telewizor TCL C835 dostępny jest w trzech wariantach: 55-calowym, 65-calowym oraz 75-calowym. Ceny najmniejszego z nich startują już od 5999 zł, największy zaś może być wasz za 9999 zł.

TCL C935 - wysoka półka z najnowszą technologią mini LED i głośnikami Onkyo

Najdoskonalszy i najdroższy model w dzisiejszym zestawieniu — ale nie bez powodu. Telewizory TCL C935 to najwyższa półka, która stworzona została z myślą o największych miłośnikach wysokiej jakości obrazu. O takowy dba autorska technologia TCL - technologia Mini LED OD5. Pozwala ona serwować obraz o spektakularnej jasności, co przekłada się na jeszcze lepsze kontrasty. Dzięki temu czernie mogą być jeszcze głębsze, zaś duża jasność kolorów pozwala tworzyć niesamowite obrazy — a całości dopełnia perfekcyjnie równomierne podświetlenie. A skoro mamy już spektakularne kolory,, warto wykorzystać je najlepiej jak tylko się da — w tym pomoże standard 4K HDR Premium 2000, dzięki któremu sceny będą wyglądać jeszcze realniej — a gdy dodamy do tego wysokie odświeżanie o częstotliwości 144 Hz otrzymujemy zestaw z najwyższej półki. Naturalnie tutaj także nie zabrakło wsparcia wszystkich popularnych standardów HDR (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision oraz Dolby Vision IQ) i znanych z poprzedników opcji stworzonych z myślą o graczach. Dopełnieniem perfekcyjnego obrazu jest wysoka jakość dźwięku, o którą dba system dźwiękowy Onkyo (2.1.2) ze wsparciem Dolby Atmos. Tak jak poprzednicy, ten model również działa pod kontrolą Google TV — prawdopodobnie najbardziej zaawansowanego systemu smart TV na świecie.

Telewizor TCL C935 dostępny jest w dwóch wariantach: 65-calowym i 75-calowym. Za mniejszy z nich zapłacimy 8999 zł, za większy 11299 zł.

4 telewizory - każdy inny. Bo dla każdego coś dobrego

Można dyskutować godzinami o tym, który telewizor czy rozmiar telewizora jest najlepszy. Fakty jednak są takie, że potrzeby większości klientów nie są identyczne - dlatego każdy ma szansę znaleźć coś, co będzie mu odpowiadać. Jedni postawią na matrycę LED, inni QLED - a jeszcze inni na nowoczesne diody Mini LED. Jedni nie mogą sobie pozwolić na większy ekran niż 43-calowy, inni nie wyobrażają sobie mniejszego telewizora niż 65-cali. Dlatego też oferta TCL jest taka atrakcyjna, bo nie trzeba rezygnować z jakości. Firma produkuje telewizory w kilku wariantach po to, by każdy mógł kupić ekran skrojony pod siebie - bez kompromisów.

-

Wpis powstał przy współpracy z TCL