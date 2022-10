Którego MacBooka wybrać? Przegląd aktualnie dostępnych modeli

Wprowadzenie przez Apple własnych procesorów do laptopów, które zastąpiły układy Intela, było dla firmy i całego rynku nie lada wydarzeniem. Takie zmiany architektury bywają raczej problematyczne i potrzebne jest sporo czasu, by sytuacja się unormowała, ale w tym przypadku realia były zupełnie inne. Układy M1 zachowały wsteczną kompatybilność, więc używanie do tej pory wykorzystywanych aplikacji na macOS nie było problemem, a jednocześnie otworzyło nowe możliwości, by laptopy były bardziej wydajne i bardziej energooszczędne. Pierwsze modele MacBooków Air i Pro z M1 nie zmieniły się z zewnątrz, a zaprezentowane w późniejszym czasie nowe generacje MacBooka Air i Pro z M2 oraz MacBooki Pro z M1 Pro oraz M1 Max przyniosły także znaczące zmiany w konstrukcji i specyfikacji. Tutaj sprawdź pełną ofertę, a poniżej dowiedz się który laptop Apple jest dla kogo?

MacBook Air M1

Najtańszym wyborem, około 5200 zł, pozostaje na tę chwilę MacBook Air z M1, który oferuje naprawdę świetną wydajność i wykonanie w stosunku do ceny. Układ M1 nawet w parze z 8 GB pamięci RAM to zdecydowanie wystarczająca specyfikacja do codziennej pracy biurowej oraz z multimediami, a w dodatku otrzymujemy nawet do 12 godzin realnego czasu pracy na baterii. Do dyspozycji użytkownika jest też 13-calowy ekran Retina o wysokiej rozdzielczości, gładzik obsługujący gesty multitouch oraz podświetlana klawiatura. Za najpoważniejszą wadę można by chyba wskazać jedynie dwa porty USB-C, z czego jeden będzie potrzebny do podłączenia ładowarki, a także fakt, że komputer wspiera tylko jeden zewnętrzny ekran podłączony właśnie przez port USB-C (Thunderbolt). Do większości codziennych zastosowań komputer będzie wystarczający, a niektórym osobom służy on nawet do podstawowej pracy z obróbką zdjęć czy montażem wideo, co pokazuje tylko jak duże możliwości oferuje platforma Apple.

MacBook Air 2 i MacBook Pro M1

Droższym wyborem od MacBooka Air z M1 będą dwa komputery: nowszy MacBook Air z M2 (sprawdź wszystkie modele) lub MacBook Pro z Touch Barem i procesorem M1. Ten drugi, dzięki obecności wentylatorów, będzie nieco wydajniejszy od MacBooka Air z M1 pomimo zastosowania takiego samego układu. Wszystko dlatego, że aktywne chłodzenie zapewnia dłuższą pracę z maksymalnym obciążeniem dla procesora, więc w przypadku bardziej wymagających zadań, jak renderowanie wideo lub eksportowanie setek czy tysięcy zdjęć po poprawkach, MacBook Pro z M1 poradzi sobie zauważalnie szybciej. Dodatkowo, rząd klawiszy funkcyjnych zastąpił dotykowy pasek, który dzieli użytkowników (najlepiej samemu przekonać się, czy to coś dla nas), a ekran o tej samej przekątnej będzie odrobinę jaśniejszy. W tej samej cenie, 6499 zł, możemy też wybrać podstawowy wariant MacBooka Air z M2, który być może nie zaoferuje znacznego skoku w wydajności czy dłuższego czasu pracy na baterii, ale ma inne atuty, jak złącze MagSafe do ładowania. Łatwiejsze podłączanie i odłączanie, a także uniknięcie uszkodzenia złącza lub komputera, gdy zahaczymy o przewód to coś, na co długo czekano, ponieważ MagSafe zniknął z komputerów Apple jakiś czas temu, a teraz notuje wielki powrót. MacBook Air z M2 to również delikatnie większy ekran: 13,6 zamiast 13,3 cala przekątnej, lecz z obecnością wcięcia na nową, znacznie lepszą kamerkę internetową. Dla osób ceniących sobie estetykę komputerów, MacBooki Air z M2 można wybrać w ciekawszych kolorach, niż srebrny i szary.

MacBook Air M2

O ile pomiędzy dotychczas opisanymi modeli nie było ogromnej różnicy, tak powyższe modele MacBooków i modele Pro z układami M1 Pro i M1 Max dzieli prawdziwa przepaść (sprawdź wszystkie modele Pro). Komputery te posiadają zupełnie nową konstrukcję, większe i jaśniejsze ekrany, mocniejsze głośniki, odświeżone klawiatury, a także odczuwalnie wydajniejsze układy, które mogą współpracować z większą ilością pamięci RAM. Na to czekali użytkownicy oczekujący od laptopów Apple środowiska gotowego na najbardziej wymagające zadania, jak programowanie, praca z wideo w ultrawysokiej rozdzielczości oraz fotografiami w ogromnych ilościach i dużej rozdzielczości.

MacBook Pro M1 Pro i M1 Max

Jeśli wykonujecie inne czynności, do których potrzebna jest większa moc obliczeniowa, to właśnie MacBooki Pro z M1 Pro lub M1 Max będą właściwym wyborem, ponieważ stosunek wydajności do energooszczędności jest tutaj znakomity. Laptopy potrafią utrzymać wysoki poziom wydajności nawet bez podłączonego zewnętrznego źródła zasilania. Praca z plikami ProRes dla tych, którzy przygotowują profesjonalne wideo, odbywa się w niespotykanych do tej pory warunkach, gdyż układy M1 Pro i M1 Max dysponują dedykowanymi chipsetami odpowiedzialnymi za media. Jak wspomnieliśmy, MacBooki Pro z 2021 roku można wyposażyć w więcej niż 16 GB pamięci RAM, co przy większych projektach i wielu otwartych jednocześnie aplikacjach będzie niezwykle istotne. Wtedy 32 GB lub 64 GB pamięci RAM okażą się bardzo przydatne. Większy wariant MacBooka Pro, który zamiast 14,2 cala przekątnej ekranu oferuje aż 16,2 przekątnej przy zachowaniu równie dużej gęstości pikseli i odświeżania 120 Hz, może pełnić rolę przenośnej stacji roboczej, która nie wymaga ładowarki przez kilka godzina nawet przy dużym obciążeniu, a dodatkowo można liczyć na pełnię wydajności układu M1 Pro lub M1 Max. Co odróżnia obydwa procesory? Obydwa oferują 10 rdzeni CPU, ale model Pro to 16 rdzeni graficznych GPU, zaś model Max to aż 32 rdzenie GPU. Analogicznie sprawa wygląda pod względem pamięci RAM, gdyż M1 Pro może maksymalnie oferować 32 GB pamięci RAM, zaś M1 Max aż do 64 GB pamięci RAM.

MacBook Pro M1 Pro i M1 Max

Dla użytkowników bardzo istotne są też inne cechy tych MacBooków Pro, począwszy od obecności złącza MagSafe do ładowania, portu HDMI, czytnika kart pamięci SD, a kończąc na trzech portach Thunderbolt 4 (USB-C), aż do 8 TB możliwej pamięci na dysku SSD i ekranie Liquid Retina XDR, który oferuje szczytową jasność do 1600 nitów przy treściach HDR i szeroką gamę kolorów. Praca z systemem, tekstem, grafiką i aplikacjami będzie wygodniejsza i mniej męcząca dzięki odświeżaniu ekranu do 120 Hz. W najnowszych MacBookach Pro nie znajdziemy Touch Bara, lecz rząd klasycznych klawiszy funkcyjnych, podświetlaną klawiaturę oraz duży gładzik multitouch. Do pracy przy biurku, a tym bardziej w terenie trudno byłoby o lepsze warunki, jeśli lubicie się z macOS-em.

