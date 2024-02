Ktoś jeszcze nie korzysta z BLIKA? Najnowsze dane mówią same za siebie

Wyjątkowo, zacznijmy więc ten raport BLIKA za IV kwartał 2023 roku od tego, a do wyników transakcyjnych przejdziemy za chwilę. Tak więc BLIK podaje liczbę aktywnych użytkowników - użytkownikiem jest osoba, która realizuje przynajmniej jedną transakcję BLIK w miesiącu, na poziomie już 15,8 mln. Przy czym w ostatnim roku przybyło ich aż 3 mln.

Do połowy Polaków jeszcze trochę brakuje (37 mln), ale śmiało można mówić już o internautach (29,7 mln), bo trudno sobie wyobrazić użytkownika BLIKA, który nie jest jednocześnie internautą.

Generalnie to niesamowite, że tak ten BLIK się upowszechnił w Polsce, i to nie jest tylko statystyka, ma to przełożenie niemal 1:1, bo to nie jest tak jak z liczbą kart SIM, gdzie jeden klient może być w posiadaniu czterech, naprawdę już co drugi internauta w Polsce, przynajmniej raz w miesiącu płaci BLIKIEM. A jakby pominąć w liczeniu dzieci do 17 roku życia, to co drugi Polak (30,9 mln) - tylko pewnie i nastolatki już płacą BLIKIEM.



Niemniej to niebywały sukces tego systemu płatności mobilnych, a przypomnijmy, że BLIK uruchomiony został dokładnie 9 lat temu - Blik… i wystartowali. Polski Standard Płatności dostępny dla klientów 6 największych polskich banków.

Przechodząc już do wyników transakcyjności BLIKA, w IV kwartale 2023 roku wykonano różnymi kanałami płatności aż ponad pół miliarda transakcji.



Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK:

BLIK stał się integralną częścią życia wielu Polaków, upraszczając ich codzienność i sprawiając, że rozliczenia przebiegają sprawnie i intuicyjnie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach – od momentu wprowadzenia systemu za jego pośrednictwem przeprowadzono ponad 4,5 mld transakcji, z czego blisko 40 proc. przypadło na ubiegły rok. Co więcej, na koniec roku z usług BLIKA korzystało 15,8 mln aktywnych użytkowników. Tylko w czwartym kwartale to grono poszerzyło się o milion nowych osób.



Rzecz jasna, nadal najwięcej płacimy BLIKIEM w e-commerce, ale już co czwarta transakcja dotyczy przelewów P2P na numer telefonu. To z pewnością w głównej mierze zastępuje rodakom przelewy natychmiastowe, które to w wielu bankach są płatne (chyba tylko w Santanderze są za darmo).



Widać to w wyraźnie rosnącej popularności tego kanału, z roku na rok jest ich więcej niż o połowę. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ich liczba wzrosła o 61%, kiedy liczba transakcji BLIKIEM w e-commerce o „zaledwie” 26%.



Rośnie też wartość transakcji wykonanych przy pomocy BLIKA różnymi kanałami płatności. Łączna ich suma w ubiegłym kwartale wzrosła o 45% w porównaniu z IV kwartałem 2022 roku do poziomu 72 mld zł.



Na koniec jeszcze wzmianka, o wciąż najpopularniejszym kanale płatności BLIK, a więc za zakupy w e-commerce, która to oddaje jak bardzo zadomowił się w naszym kraju ten system. Zeledwie cztery lata temu liczna transakcji BLIKIEM po raz pierwszy prześcignęła transakcje kartowe w internecie, a dziś jest ich już o około pięć razy więcej.

Źródło: BLIK.