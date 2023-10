InPost Pay rewolucją w polskim e-commerce? To całkiem możliwe

Ze wspomnianej we wstępie konferencji (Zapłać w aplikacji i odbierz w ulubionym Paczkomacie. Takie będzie InPost Pay), dowiedzieliśmy się mniej więcej jak będzie działał InPost Pay, a dziś możemy już to zobaczyć, i ocenić czy rzeczywiście będzie to rewolucją w polskim e-commerce.

Na wstępie musimy rozdzielić InPost od Allegro, bo jak wskazywałem w swoim niedawnym felietonie (Co by się stało z Allegro, gdyby Amazon przejął InPost), interesy tych dwóch firm w ostatnich latach mocno się rozjechały w przeciwnych kierunkach.



Poza tym doświadczenia płynące z korzystania z InPost Pay, będą tożsame z tymi, które mają kupujący na Allegro. Według mnie więc, na 100% InPost Pay, jako mocno konkurencyjne rozwiązanie zakupowe,- nie pojawi się na Allegro, ale może pojawić się w sklepach sprzedawców z Allegro, no i w setkach innych sklepów internetowych w Polsce. Niewykluczone też, że wdroży to Amazon.pl, ERLI.pl czy Wszystko.pl, czyli platformy sprzedażowe, które to niemal od startu nawiązały współpracę z InPost.

Idąc dalej, jedną z największych bolączek kupujących w sklepach internetowych poza Allegro są koszty dostawy, które są zerowane często dopiero przy kwotach zakupów zaczynających się od 200 zł. To powoduje, że wolimy zainwestować w Allegro Smart! i kupować u tych samych sprzedawców na Allegro, ale bez kosztów dostawy.



InPost Pay może sprawić, że ten problem zniknie, jeśli będzie można korzystać z darmowych dostaw, bez dodatkowej usługi w sklepach internetowych, już od kwoty zamówienia w wysokości 40 zł,- tak jak jest aktualnie w sklepie InPost. To z miejsca uatrakcyjni zakupy poza Allegro.

Innym minusem zakupów w sklepach internetowych jest konieczność zakładania kont w różnych sklepach,- to różne koszyki zakupowe, różni dostawcy, dziesiątki wiadomości email, linków do śledzenia paczek, itp. atrakcji, przy kilku kupionych produktach w kilku sklepach internetowych.

InPost Pay sprawi, że nie będzie trzeba zakładać żadnych kont, prócz tego w InPost Mobile, z której to aplikacji korzysta już przeszło… 10 mln kupujących w sieci.



Pokażę to na przykładzie sklepu InPostu. Jeśli chcemy kupić coś w tym sklepie mamy teraz dwie możliwości. Pierwsza, to założenie konta, ewentualnie wypełnienie formularza z mnóstwem danych, czyli tak jak w tradycyjnym sklepie internetowym.



Druga opcja, to nowa usługa InPost Pay, dzięki której wystarczy podać numer telefonu, na który jesteśmy zarejestrowani w aplikacji InPost Mobile, by zakupy w tym sklepie trafiły to nowej zakładki zakupowej w tej aplikacji,- niezależnie czy kupujemy w przeglądarce na komputerze czy urządzeniu mobilnym.



W tym miejscu znajdą się wszystkie zakupy w sklepach, które wdrożą InPost Pay, i z tego miejsca opłacimy je kartą płatniczą, BLIKIEM, Google Pay czy Apple Pay, wskażemy opcję dostawy - kurier czy Paczkomat InPost, no i w tym samym miejscu prześledzimy drogę do nas wszystkich paczek.

Podsumowując, z miejsca ponad 10 mln osób regularnie kupujących w internecie, nie okazjonalnie,- ci w większości nadal „ręcznie” odbierają paczki z Paczkomatów, otrzyma w jednej aplikacji opcje dostępu do wszystkich zakupów w internecie (kupionych poza Allegro), wybierze metodę dostawy, opłaci i odbierze je od kuriera czy z Paczkomatu, ale też i z tego poziomu dokonamy ewentualnych zwrotów.



Jedna aplikacja, jeden koszyk zakupowy i w większości bez kosztów dostawy. Rewolucja? Jak dla mnie tak, oczywiście z pominięciem zakupów dokonywanych na Allegro, które są już od dłuższego czasu równie wygodnie. Niemniej, InPost Pay sprawi, że i poza Allegro może rozkwitnąć handel internetowy w podobnej skali, a to już zwiastuje niemałą rewolucję.

Na tę chwilę InPost Pay jest już dostępny w aplikacji mobilnej InPost Mobile dla jednego sklepu należącego do InPost, ale to wersja beta, byście mogli sobie to przetestować i sprawdzić jak działa. Prawdziwa rewolucja rozpocznie się, jak będą się w niej pojawiać kolejne sklepy internetowe,- być może nawet, będzie to rewolucja na miarę BLIKA.