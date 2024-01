Nowa opcja BLIK dostępna już w jednym z największych banków

Prośba o przelew BLIK znakomicie sprawdza się w różnego rodzaju rozliczeniach między znajomymi, na przykład przy zrzutkach na opłacenie wspólnego rachunku w restauracji czy na wspólne urodzinowe prezenty.

Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao:

Przelewy na numer telefonu BLIK są bardzo wygodnym sposobem rozliczeń między znajomymi i chętnie wykorzystywanym przez klientów banków. Pieniądze docierają do odbiorcy w czasie rzeczywistym, nawet, jeśli posiada on konto w innym banku. Nie ma potrzeby wpisywania danych do przelewu, numeru konta itp. Aby dokonać transakcji wystarczy numer telefonu i włączone transakcje BLIK.