Bank Pocztowy wprowadza BLIK na telefon

BLIK na telefon w Banku Pocztowym

Przelew na telefon BLIK jest usługą realizowaną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wcześniej bank rozszerzył możliwość realizacji i otrzymywania przelewów natychmiastowych do trybu 24/7, dzięki czemu niezależnie od pory dnia środki z przelewu natychmiastowego trafiają do odbiorcy w ciągu kilku minut. Od teraz, dzięki usłudze Przelew na telefon BLIK - nawet nie znając numeru konta bankowego osoby – klienci Banku Pocztowego mogą przelać środki posiadając jedynie numer telefonu komórkowego odbiorcy. Warunkiem jest, że numer ten został przez odbiorcę wcześniej zarejestrowany w usłudze.

W formatce Przelewu na telefon BLIK wystarczy podać numer telefonu (bądź wybrać go z listy kontaktów w smartfonie), wprowadzić kwotę i potwierdzić transakcję – środki przekazane w ten sposób znajdą się na rachunku odbiorcy natychmiast, niezależnie od tego w jakim banku odbiorca przelewu ma konto. Jednocześnie bank rozszerzył możliwość realizacji przelewów natychmiastowych, dzięki czemu od lipca klienci mogą realizować je w trybie całodobowym.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania środków na swoje konto w Banku Pocztowym, przekazanych natychmiastowym przelewem na telefon BLIK, jest prosta i intuicyjna rejestracja w tej usłudze za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Wystarczy włączyć tę funkcjonalność w aplikacji Pocztowy, by po chwili nasz numer telefonu komórkowego został przypisany do konta w Banku Pocztowym i tym samym mógł zostać wskazany przez nadawcę przelewu na telefon BLIK. Jednocześnie Klienci mają możliwość wysyłania Przelewu na telefon BLIK do każdego odbiorcy z zarejestrowanym numerem telefonu komórkowego w tej usłudze, bez podejmowania dodatkowych działań.

Przelewy na telefon BLIK to ciesząca się rosnącą popularnością forma płatności, która nieustannie zyskuje nowych zwolenników. Jak podaje Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK, w 1. kwartale 2023 r. użytkownicy wykonali niemal 83 mln takich transakcji, co stanowi wzrost o 88 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jedna piąta wszystkich transakcji realizowanych BLIKiem to właśnie płatności bezpośrednie P2P.