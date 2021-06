Film Kryptonim Polska to „komediowa petarda o miłości narodowca do lewaczki”

W trakcie jednej z takich akcji Staszek poznaje Polę (Magdalena Maścianica), młodą lewicową aktywistkę, która niedawno zerwała z chłopakiem – Kajetanem (Antoni Królikowski). Zauroczony dziewczyną Staszek postanawia ukrywać przed nią przynależność do ZMR. Wkrótce zakochana para stanie się Romeo i Julią dwóch przeciwnych obozów: narodowego i hipstersko-lewicowego, a „zakazana miłość” młodych bohaterów doprowadzi do szeregu zaskakujących wydarzeń, których finał rozegra się w Warszawie, podczas obchodów największej w historii Parady Równości.

Kiedy Kryptonim Polska będzie w kinach?

Wstęp do prasówki kończy się natomiast zapowiedzią: „Nadchodzi film wybuchowy jak trotyl i kolorowy jak tęcza!”, co na pewno zwraca uwagę… Aktualnie trwają zdjęcia do „Kryptonimu Polska”, a dystrybutor informuje, że film wkrótce pojawi się w kinach. Jak bardzo wkrótce? Nie zdziwiłbym się, gdyby zagościł w repertuarach kin już pod koniec wakacji albo wczesną jesienią. Do tego czasu na pewno doczekamy się zwiastunu, co będzie ciekawym przedsmakiem seansu.

Zdjęcia Robert Jaworski