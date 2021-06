Nowy film Transformers – znamy szczegóły! Fani będą zadowoleni

Jako dobrą wiadomość uznam natomiast zapowiadane nawiązania w nowym filmie kinowym Transformers, który zostanie wyreżyserowany przez Stevena Caple Jr-a. W roli producenta znalazł się Lorenzo di Bonaventura, który odpowiadał m. in. za „Bumblebee” – podczas specjalnego wydarzenia podkreślał, że film wróci do formatu spektakularnego widowiska, w odróżnieniu od kameralnego i intymnego „Bumblebee”.

Akcja „Transformers: Rise of the Beasts” przeniesie nas do Nowego Jorku, gdzie spotkamy dwójkę nowych bohaterów: Elenę (Dominique Fishback), badaczkę artefaktów, której szef wciąż przypisuje sobie zasługi za wykonaną przez nią pracę oraz Noah (Anthony Ramos), byłego wojskowego eksperta od elektroniki, który mieszka ze swoją rodziną na Brooklynie. Ekipa odwiedzi m. in. Peru, gdzie sceny będą kręcone także w okolicach słynnych ruin Machu Picchu.

W filmie zobaczymy Bumblebee, ale nie będzie on pierwszoplanową postacią, ponieważ nowa produkcja skupi się na Optimusie Prime, który po raz pierwszy pojawia się na Ziemi i będzie zmuszony nauczyć się być liderem. Wygląd Prime’a oraz innych Autobotów ma nawiązywać do pierwszych kreskówek z tymi postaciami, ale w odróżnieniu od dotychczasowych filmów, tym razem nie będą transformować w auta, lecz w zwierzęta (zupełnie jak w „Beast Wars”). Co stoi za decyzją o wyborze takich nowych okoliczności? Caple (reżyser) był wielkim fanem „Beast Wars” – jednej z pierwszych animacji polegającej na grafice komputerowej zamiast klasycznej kreski – a także chęć zaoferowania widzom dużej liczby nowych rzeczy.

Transformers: Rise of the Beasts – data premiery

Bardzo cieszy mnie to zupełnie nowe podejście do Transformers, ponieważ w mojej ocenie serii już od trzeciego filmu brakowało tego czegoś. Każda kolejna odsłona była dla mnie wtórna i zupełnie nie przemawiały do mnie nowe postacie ludzkie. Zraził mnie pomysł kompletnego restartu serii, czym był „Bumblebee” podkopujący do tej pory opowiadane historie. Wybranie zupełnie nowej ścieżki może okazać się strzałem w dziesiątkę, o ile uda się równie dużo świeżości wnieść w samą fabułę, a nie tylko obsadę i oprawę wizualną. Na premierę Transformers: Rise of the Beasts zaczekamy do 24 czerwca 2022 roku.

