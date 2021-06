Film o który nikt nie prosił, ale każdy potrzebował. Scooby Doo łączy siły z Chojrakiem – Tchórzliwym Psem

Jeżeli ktoś urodził się i wychował w latach 90’tych, nie ma siły, by chociaż nie słyszał o najpopularniejszych kreskówkach z przełomu millenium, jak Scooby Doo czy Chojrak – Tchórzliwy Pies. W swojej oryginalnej formie produkcje te są dziś ikoniczne w świadomości młodych ludzi i absolutnie nie ma się temu co dziwić. Część z produkcji przeszła jednak spore zmiany i jeżeli zobaczymy, jak wyglądają współczesne seriale o przygodach Scooby,ego czy Młodych Tytanów, możemy się mocno zdziwić. Na szczęście dla ludzi, którzy pamiętają oryginały, firmy posiadające prawa co jakiś czas wypuszczają jeszcze produkcje nawiązujące swoim stylem właśnie do tamtych czasów. Jedną z takich firm jest Warner Bros., które tworzy pełnometrażowe firmy o przygodach Scoobiego, będące najczęściej crossoverami. Nie tak dawno młodzi detektywi rozwiązywali zagadki wspólnie z zespołem Kiss.

riel

Teraz jednak studio zapowiedziało film, który szczególnie mocno wzbudzi u niektórych uczucie nostalgii.

Ekipa Scooby Doo łączy siły z Chojrakiem w najnowszym trailerze

Straight Outta Nowhere: Scooby Doo Meets Courage the Cowardly Dog to pokazany właśnie na trailerze film Warner Bros. Studio, w którym bohaterowie obu kreskówek po raz pierwszy się spotykają, by wspólnie rozwiązać problem trapiący Nigdzie (fikcyjne miasto w Kansas na przedmieściach którego mieszka Chojrak z właścicielami). Na trailerze widzimy obie ekipy w komplecie, łącznie z Muriel i Eustachym motyką.

Razem będą oni próbowali rozwiązać zagadkę potwornych insektów, które nawiedzają Nigdzie. Jestem ciekawy, czy wraz z potworami w filmie pojawią się inne znane z Chojraka postacie, jak Kosmiczny kurczak , Katz, Le Quack czy fryzjer Fred. A może, w stylu Sooby’ego, za potworami tak naprawdę będą stali ludzie, którzy dzięki nim chcą osiągnąć jakiś swój cel. O tym przekonamy się już niedługo – premiera filmu została zapowiedziana na 14 września 2021.

Cieszycie się z powrotu Chojraka?