Zwykły wieczór, jak każdy inny. Nagle na boisku pełnym piłkarzy pojawia się dziwny portal, z którego wychodzą uzbrojeni żołnierze. Od razu zabierają głos mówiąc, że cofnęli się w czasie o 30 lat i przybywają ze świata zaatakowanego przez kosmiczne stwory. Ale nie żeby ostrzec, potrzebują pomocy i żołnierzy do wojny, w której sromotnie przegrywają. Cały świat zgadza się wesprzeć swoje dzieci i wnuków wysyłając w przyszłość żołnierzy, a później również cywili kończy się więc na tym, że na polu walki ląduje każdy kto nadaje się do teleportacji i potrafi trzymać broń. Walka jest beznadziejna, mało kto wraca, a wojna wydaje się nie do wygrania. Mimo ogólnego niezadowolenia społeczeństwa, kolejni poborowi zostają wysłani 30 lat w przyszłość, by zginąć lub w najlepszym przypadku wrócić bez którejś z kończyn. Jednym z takich poborowych z przymusu jest były żołnierz/naukowiec Dan Forester (Chris Pratt) – i tak, dobrze kombinujecie, brzmi to wszystko nieco nielogicznie.

Film zmusza do przemyśleń i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Sęk w tym, że jeśli zaczniecie zastanawiać się nad wątkiem fabularnym, pawie na pewno wyjdzie Wam, że jest tu masa idiotycznych pomysłów. Obrywa się też temu głównemu, stanowiącemu oś całej opowieści. Mamy bowiem ludzi z przyszłości, którzy werbują do swojej armii własnych ojców, matki, dziadków i babcie. A skoro po skoku w przyszłość giną walcząc z potworami, to nie mogą przecież dać życia przyszłemu pokoleniu, bo przeszłość została zmieniona. No i czy nie łatwiej było jakoś przygotować przeszłość na inwazję z przyszłości? Przecież dzięki temu walka przyszłości mogłaby się nie wydarzyć. Przez cały seans miałem dużo pytań i każda kolejna odpowiedź utwierdzała mnie w przekonaniu, że brak tu logiki i zdrowego rozsądku.