Będzie na co popatrzeć. Znamy listę nowości na HBO GO – lipiec 2021

Nowości w lipcu na HBO GO

Na wstępie warto wspomnieć, że do katalogu HBO GO wracają filmy z Jamesem Bondem – cała seria powinna być dostępna od 1 lipca. Z zupełnie innej kategorii produkcji jest seria Sąsiedzi, ale dla fanów tego tytułu mam dobre wieści – kilka części „Sąsiadów” pojawiła się w ofercie HBO GO z początkiem lipca, w tym między innymi „Sąsiedzi znowu w akcji”, „Sąsiedzi: Zimowe zabawy” oraz „Sąsiedzi – film”.

HBO GO wzbogaci się też o filmy „LEGO Batman”, „LEGO Przygoda” i „Wyzwanie dla kumpla”,. Dwa pierwsze to chyba najwyżej oceniane produkcje kinowe we współpracy z LEGO – ich głównymi bohaterami są figurki LEGO, wśród których nie brakuje doskonale znanych postaci, jak właśnie Batman, Joker czy inni na licencji Warner Bros. oraz DC Comics.

„Ocean’s 8”, czyli najnowsza odsłona serii filmów o zuchwałych napadach, zawita na HBO GO 4 lipca. Tym razem zamiast męskich członków ekipy, zespół stanowią same kobiety pod wodzą siostry Danny’ego Ocean. W Debbie Ocean wciela się Sandra Bullock, która rekrutuje 8-osobowy skład w celu zdobycia wartego 150 mln dolarów naszyjnika. Oczywiście nie zabraknie też pozostałych części, czyli Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve i Ocean’s 13.

11 lipca natomiast otrzymamy „Ad Astrę. Ku gwiazdom” z Bradem Pittem. To widowiskowy film sci-fi, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Ludzkość podróżuje między planetami, dysponuje bazami na Księżycu i Marsie, a ojciec głównego bohatera został wysłany na misję badawczą na skraj Układu Słonecznego w okolice Neptuna. Niestety, kontakt się urywa, a Ziemię nawiedzają niebezpieczne burze magnetyczne. Roy McBride wyrusza w misję odszukania ojca i rozwikłania zagadki tajemniczych zjawisk.

Wyśmienicie zapowiada się też seans „Le Mans ’66” – filmu z Christianem Bale’em i Mattem Damonem, który opowiada o udziale ekipy Forda w wyścigu Le Mans. Cała otoczka audiowizualna oraz kreacje aktorów czynią go wyjątkowym filmem. Ta opowieść o amerykańskim projektancie samochodów i brytyjskim kierowcy, którzy podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji pojawi się na HBO GO już 4 lipca.

Wśród filmowych premier na pewno warto też wymienić premierę „Terminator: Mroczne przeznaczenie”, który jest najnowszą odsłoną z tej serii. Czy udaną? Krytyków nie brakuje, podobnie jak tych, którzy uznali film za niezłe widowisko. 18 lipca będziecie mogli przekonać się sami.

Nie zabraknie oczywiście nowych odcinków już emitowanych seriali, a także nowości w postaci „Białego Lotosu”. To komedia opowiadająca o mieszkańcach kurortu na Hawajach. Serial skupia się na grupie gości, którzy spędzają tam czas w ramach jednego turnusu, a całość utrzymana jest w konwencji satyry społecznej.

Nowe filmy i seriale na HBO GO – lipiec 2021

Nowe seriale:

Biały Lotos (The White Lotus) – komediowy serial HBO będący satyrą społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie – premiera: 12 lipca

Cudotwórcy: Szlak oregoński (Miracle Workers: Oregon Trail) – trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie – premiera: 14 lipca

(Miracle Workers: Oregon Trail) – trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie – premiera: 14 lipca Roswell, w Nowym Meksyku III (Roswell: New Mexico III) – trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz – premiera: 27 lipca

Nowe odcinki seriali:

Pokolenie (Genera+ion) – druga część sezonu serialu opowiadającego o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność – odcinek finałowy: 8 lipca

Betty II – drugi sezon serialu o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu „Skejterka” w reżyserii Crystal Moselle – odcinek finałowy: 17 lipca

All American III – trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera – odcinek finałowy: 20 lipca

– trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera – odcinek finałowy: 20 lipca Czarny poniedziałek III (Black Monday III) – trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street

(Black Monday III) – trzeci sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street Dave II – drugi sezon serialu komediowego inspirowanego życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky

– drugi sezon serialu komediowego inspirowanego życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki z ostatniego tygodnia – nowe odcinki dodawane są po godzinie 20:00

Rick i Morty V – najnowszy sezon nagradzanego serialu śledzącego losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie

Sprawa idealna (The Good Fight V) – piąty sezon serialu o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa

(The Good Fight V) – piąty sezon serialu o wziętej prawniczce, która straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii i musiała zacząć wszystko od nowa Superman i Lois – najnowszy serial Warner Bros. Television na podstawie bohaterów komiksów DC; serialu Tyler Hoechlin jako najsłynniejszy na świecie superbohater oraz Elizabeth Tulloch w roli najbardziej znanej dziennikarki rodem z kart komisu, którzy nie radzą sobie ze stresem, presją i złożonością bycia rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie

Filmy – nowości i klasyki:

Wyzwanie dla kumpla (Buddy Games) – grupa przyjaciół spotyka się po latach, by zagrać w szaloną grę złożoną z różnej maści absurdalnych wyzwań. Mężczyźni starają się wyleczyć stare rany, naprawić dawne krzywdy i odkrywają prawdziwe znaczenie przyjaźni – premiera: 3 lipca

(Buddy Games) – grupa przyjaciół spotyka się po latach, by zagrać w szaloną grę złożoną z różnej maści absurdalnych wyzwań. Mężczyźni starają się wyleczyć stare rany, naprawić dawne krzywdy i odkrywają prawdziwe znaczenie przyjaźni – premiera: 3 lipca Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) – amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Matt Damon i Christian Bale w rolach głównych – premiera: 4 lipca

(Ford v Ferrari) – amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Matt Damon i Christian Bale w rolach głównych – premiera: 4 lipca seria filmów o spektakularnych napadach ekipy Danny’ego Oceana – premiera: 4 lipca

Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra (Ocean’s Eleven) – George Clooney jako Danny Ocean, który zaraz po wyjściu z więzienia planuje jednocześnie napaść na trzy kasyna w Las Vegas i w tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców

(Ocean’s Eleven) – George Clooney jako Danny Ocean, który zaraz po wyjściu z więzienia planuje jednocześnie napaść na trzy kasyna w Las Vegas i w tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców Ocean’s Twelve: Dogrywka (Ocean’s Twelve) – trzy lata po tym jak Danny Ocean i jego ekipa dokonali napadu wszech czasów, okradając kilka kasyn w Las Vegas, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Sequel kinowego hitu z plejadą hollywoodzkich gwiazd w rolach głównych

(Ocean’s Twelve) – trzy lata po tym jak Danny Ocean i jego ekipa dokonali napadu wszech czasów, okradając kilka kasyn w Las Vegas, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Sequel kinowego hitu z plejadą hollywoodzkich gwiazd w rolach głównych Ocean’s 13 (Ocean’s Thirteen) – Gang Danny’ego Oceana planuje swój kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy’ego Banka (w tej roli Al. Pacino)

(Ocean’s Thirteen) – Gang Danny’ego Oceana planuje swój kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy’ego Banka (w tej roli Al. Pacino) Ocean’s 8 – Sandra Bullock jako oszustka i zarazem siostra osławionego Danny’ego Oceana, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia

Niebiańska plaża (The Beach) – Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii – premiera: 10 lipca

(The Beach) – Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii – premiera: 10 lipca Ad astra: Ku gwiazdom (Ad Astra) – Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego – premiera: 11 lipca

(Ad Astra) – Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego – premiera: 11 lipca Terminator: Mroczne przeznaczenie (Terminator: Dark Fate) – dwie dekady po wydarzeniach z pierwszego filmu, Sarah Connor łączy siły z ulepszoną superwojowniczką z 2042 roku oraz

T-800, aby chronić młodą dziewczynę przed zaawansowanym modelem Terminatora i zarazem świat przed dystopijną przyszłością. Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger w kontynuacji kinowego hitu – premiera: 18 lipca

Kino rodzinne:

Sąsiedzi: Film (Pat a Mat ve filmu) – Pat i Mat, główni bohaterowie niezwykle popularnego czeskiego serialu animowanego, opowiadającego o dwóch niezdarnych sąsiadach, którzy ciągle coś naprawiają, nawet gdy nic nie jest zepsute, powracają w filmie pełnometrażowym – premiera: 1 lipca

(Pat a Mat ve filmu) – Pat i Mat, główni bohaterowie niezwykle popularnego czeskiego serialu animowanego, opowiadającego o dwóch niezdarnych sąsiadach, którzy ciągle coś naprawiają, nawet gdy nic nie jest zepsute, powracają w filmie pełnometrażowym – premiera: 1 lipca Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znovu v akci) – Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego – premiera: 1 lipca

(Pat a Mat znovu v akci) – Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego – premiera: 1 lipca Sąsiedzi: Zimowe zabawy (Pat a Mat: zimni radovanky) – nadchodząca zima niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i przygód dla Pata i Mata. Dwaj niezdarni sąsiedzi muszą radzić sobie z dużą ilością świeżego śniegu, dekorują też swoje domy na Boże Narodzenie i oczywiście robią świąteczne prezenty – premiera: 1 lipca

(Pat a Mat: zimni radovanky) – nadchodząca zima niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i przygód dla Pata i Mata. Dwaj niezdarni sąsiedzi muszą radzić sobie z dużą ilością świeżego śniegu, dekorują też swoje domy na Boże Narodzenie i oczywiście robią świąteczne prezenty – premiera: 1 lipca filmy osadzone w świecie klocków LEGO – premiera: 4 lipca

LEGO BATMAN: Film

LEGO NINJAGO: Film

LEGO. Przygoda

Piraci z sąsiedztwa – w małym nadmorskim miasteczku niespodziewanie pojawia się rodzina piratów, która wywraca do góry nogami życie kurortu i jego mieszkańców – premiera: 31 lipca

Kino świata:

Nierozłączni (Francja, 2019) – w życiu byłego kryminalisty, który wiedzie spokojny i pełen sukcesów żywot pod nową tożsamością, pojawia się jego nieprzewidywalny i szalony były kolega z celi – premiera: 1 lipca

(Francja, 2019) – w życiu byłego kryminalisty, który wiedzie spokojny i pełen sukcesów żywot pod nową tożsamością, pojawia się jego nieprzewidywalny i szalony były kolega z celi – premiera: 1 lipca Jeden za wszystkich (Hiszpania, 2020) – pewien nauczyciel w zastępstwie przejmuje klasę szóstoklasistów w nieznanym mu miasteczku. Kiedy odkrywa, że musi ponownie zintegrować z klasą chorego ucznia, napotyka jeszcze większy problem: żaden z kolegów nie chce chłopca z powrotem – premiera: 3 lipca

(Hiszpania, 2020) – pewien nauczyciel w zastępstwie przejmuje klasę szóstoklasistów w nieznanym mu miasteczku. Kiedy odkrywa, że musi ponownie zintegrować z klasą chorego ucznia, napotyka jeszcze większy problem: żaden z kolegów nie chce chłopca z powrotem – premiera: 3 lipca Uczennice (Hiszpania, 2020) – pojawienie się w klasie nowej koleżanki sprawia, że ułożona jedenastolatka z katolickiej szkoły zaczyna odkrywać zupełnie nowy świat – premiera: 3 lipca

(Hiszpania, 2020) – pojawienie się w klasie nowej koleżanki sprawia, że ułożona jedenastolatka z katolickiej szkoły zaczyna odkrywać zupełnie nowy świat – premiera: 3 lipca Historia Rachel de Beer (RPA, 2019) – po śmierci matki Rachel i Jamie rozpoczynają z ojcem mozolną wędrówkę na zachód przez piękne, ale zdradliwe prerie, licząc na rozpoczęcie nowego życia w czasie dziewiętnastowiecznej gorączki złota – premiera: 3 lipca

(RPA, 2019) – po śmierci matki Rachel i Jamie rozpoczynają z ojcem mozolną wędrówkę na zachód przez piękne, ale zdradliwe prerie, licząc na rozpoczęcie nowego życia w czasie dziewiętnastowiecznej gorączki złota – premiera: 3 lipca Drukowanymi literami (Rumunia, 2020) – historia Mugura Călinescu, rumuńskiego nastolatka, który tworzył graffiti w proteście przeciwko reżimowi Ceausescu. Chłopiec został aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i konsekwentnie niszczony, w efekcie czego ostatecznie zmarł – premiera: 3 lipca

(Rumunia, 2020) – historia Mugura Călinescu, rumuńskiego nastolatka, który tworzył graffiti w proteście przeciwko reżimowi Ceausescu. Chłopiec został aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i konsekwentnie niszczony, w efekcie czego ostatecznie zmarł – premiera: 3 lipca Siła (Wenezuela, 2020) – zrozpaczony mężczyzna próbuje uciec przed kryzysem w Wenezueli i własnym nałogiem. Dołącza do starych znajomych i rozpoczyna pracę w nielegalnej kopalni złota kontrolowanej przez partyzantów – premiera: 4 lipca

(Wenezuela, 2020) – zrozpaczony mężczyzna próbuje uciec przed kryzysem w Wenezueli i własnym nałogiem. Dołącza do starych znajomych i rozpoczyna pracę w nielegalnej kopalni złota kontrolowanej przez partyzantów – premiera: 4 lipca Tajemnica dziewczyny znad jeziora (Argentyna, 2009) – Lala, nastolatka z zamożnej argentyńskiej rodziny, jest szaleńczo zakochana w pokojówce pracującej w jej domu. Obydwie marzą o zamieszkaniu razem w Paragwaju i aby urzeczywistnić ten plan, zaczynają okradać rodzinę – premiera: 5 lipca

(Argentyna, 2009) – Lala, nastolatka z zamożnej argentyńskiej rodziny, jest szaleńczo zakochana w pokojówce pracującej w jej domu. Obydwie marzą o zamieszkaniu razem w Paragwaju i aby urzeczywistnić ten plan, zaczynają okradać rodzinę – premiera: 5 lipca Wojna klas (Francja, 2019) – kiedy wszyscy przyjaciele z klasy dziewięcioletniego chłopca przenoszą się ze szkoły na paryskich przedmieściach do prywatnych szkół w stolicy, jego rodzice próbują odnaleźć się w nowej sytuacji – premiera: 8 lipca

(Francja, 2019) – kiedy wszyscy przyjaciele z klasy dziewięcioletniego chłopca przenoszą się ze szkoły na paryskich przedmieściach do prywatnych szkół w stolicy, jego rodzice próbują odnaleźć się w nowej sytuacji – premiera: 8 lipca Luźna znajomość (Kanada, 2018) – kiedy starzy znajomi wpadają na siebie w barze, pojawia się między nimi chemia. Oboje są w jednak w związkach i każde z nich musi się zastanowić, czego chce od życia i miłości – premiera: 10 lipca

(Kanada, 2018) – kiedy starzy znajomi wpadają na siebie w barze, pojawia się między nimi chemia. Oboje są w jednak w związkach i każde z nich musi się zastanowić, czego chce od życia i miłości – premiera: 10 lipca Papier mâché (Rosja, 2020) – Iwan, typowy młody człowiek z rosyjskiej prowincji, mimo bycia ofiarą oszustów i ciągłej walki o byt, zachowuje naiwne zaufanie do ludzi oraz podziw dla życia i piękna – premiera: 10 lipca

(Rosja, 2020) – Iwan, typowy młody człowiek z rosyjskiej prowincji, mimo bycia ofiarą oszustów i ciągłej walki o byt, zachowuje naiwne zaufanie do ludzi oraz podziw dla życia i piękna – premiera: 10 lipca Do Moskwy (Szwajcaria, 2020) – Zurych, 1989 rok. Sumienny policjant otrzymuje zadanie zebrania informacji o ludziach skupionych wokół lewicowego teatru. Wkrótce jednak zakochuje się w jednej z aktorek, którą ma inwigilować – premiera: 15 lipca

(Szwajcaria, 2020) – Zurych, 1989 rok. Sumienny policjant otrzymuje zadanie zebrania informacji o ludziach skupionych wokół lewicowego teatru. Wkrótce jednak zakochuje się w jednej z aktorek, którą ma inwigilować – premiera: 15 lipca Złe drogi (Ukraina, 2020) – film jest składającą się z czterech pozornie niepowiązanych ze sobą i osadzonych w regionie Donbasu historii opowieścią o serii napiętych spotkań między nieznajomymi. Obraz obnaża traumę wojny i rozkładu społecznego – premiera: 17 lipca

(Ukraina, 2020) – film jest składającą się z czterech pozornie niepowiązanych ze sobą i osadzonych w regionie Donbasu historii opowieścią o serii napiętych spotkań między nieznajomymi. Obraz obnaża traumę wojny i rozkładu społecznego – premiera: 17 lipca Mare (Szwajcaria, 2020) – Mare stara się być przykładną żoną i matką, choć wie, że czegoś jej brakuje. Kiedy do sąsiedniego domu wprowadza się młody mężczyzna, kobieta postanawia postawić całe swoje dotychczasowe życie na szali – premiera: 24 lipca

(Szwajcaria, 2020) – Mare stara się być przykładną żoną i matką, choć wie, że czegoś jej brakuje. Kiedy do sąsiedniego domu wprowadza się młody mężczyzna, kobieta postanawia postawić całe swoje dotychczasowe życie na szali – premiera: 24 lipca Eden (Finlandia, 2020) – film o religijnym obozie letnim opowiadający historię dojrzewania z perspektywy kilkorga młodych ludzi, rozdartych między ideologią, niezależnością i wakacyjną miłością – premiera: 25 lipca

(Finlandia, 2020) – film o religijnym obozie letnim opowiadający historię dojrzewania z perspektywy kilkorga młodych ludzi, rozdartych między ideologią, niezależnością i wakacyjną miłością – premiera: 25 lipca Limbo (Niemcy, 2020) – młoda managerka odkrywa układ zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. W efekcie jej ścieżki krzyżują się ze starzejącymi się drobnymi oszustami, tajnym agentem i pewnym szefem gangsterów – premiera: 26 lipca

Seriale dla najmłodszych:

Pora na przygodę: Odległe krainy – nowy odcinek specjalny „Pory na przygodę”, dzięki któremu powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 2 lipca, odc. 2

– nowy odcinek specjalny „Pory na przygodę”, dzięki któremu powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 2 lipca, odc. 2 Grizzy i lemingi III – trzeci sezon francuskiego serialu animowanego o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach – premiera: 2 lipca

– trzeci sezon francuskiego serialu animowanego o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach – premiera: 2 lipca Craig znad Potoku – serial animowany, w którym Craig, Kelsey i J.P. zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! – premiera: 9 lipca

– serial animowany, w którym Craig, Kelsey i J.P. zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! – premiera: 9 lipca Niesamowity świat Gumballa V – piąty sezon serialu animowanego o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem ma wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty – premiera: 16 lipca

– piąty sezon serialu animowanego o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem ma wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty – premiera: 16 lipca Atomówki – Atomówki powracają we wznowionym serialu Cartoon Network, żeby chronić Townsville przed złoczyńcami, którzy atakują miasto. Siostry Bójka, Bajka i Brawurka muszą pogodzić naukę z obowiązkami superbohaterek – premiera: 16 lipca

– Atomówki powracają we wznowionym serialu Cartoon Network, żeby chronić Townsville przed złoczyńcami, którzy atakują miasto. Siostry Bójka, Bajka i Brawurka muszą pogodzić naukę z obowiązkami superbohaterek – premiera: 16 lipca Świnka Peppa V-VI – kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę – premiera: 23 lipca

– kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę – premiera: 23 lipca Malory Towers – serial dla dzieci, którego akcja rozgrywa się w powojennej Wielkiej Brytanii. Malory Towers to nazwa szkoły dla dziewcząt położonej na przepięknym wybrzeżu Kornwalii, do której przyjeżdża główna bohaterka Darrell. Produkcja powstała na kanwach popularnej powieści Enid Blyton – premiera: 30 lipca

– serial dla dzieci, którego akcja rozgrywa się w powojennej Wielkiej Brytanii. Malory Towers to nazwa szkoły dla dziewcząt położonej na przepięknym wybrzeżu Kornwalii, do której przyjeżdża główna bohaterka Darrell. Produkcja powstała na kanwach popularnej powieści Enid Blyton – premiera: 30 lipca Steven Universe II – drugi sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera: 30 lipca

Filmy i seriale dokumentalne:

Złap i ukręć łeb (Catch & Kill: The Podcast Tapes) – serial dokumentalny HBO oparty na głośnym podcaście i książce Ronana Farrowa opowiadających o układzie, który starał się uciszyć ofiary i dziennikarzy opisujących jeden z największych skandali Hollywood – premiera: 13 lipca, odc. 1-2; kolejna po dwa co tydzień

30-metrowa fala (100 Foot Wave) – serial dokumentalny HBO podążający za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po swoich dokonaniach w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny. Pomógł też przekształcić tę małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania – premiera: 19 lipca

Przerwa z Sam Jay (Pause. With Sam Jay) – wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych oraz analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia – odcinek finałowy: 2 lipca

Barbershop IV (The Shop: Uniterrupted IV) – czwarty sezon programu HBO, w którym we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem prezentowane są szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu

Lipcowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]: