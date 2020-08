Czas akcji serialu to lata 50. Głównym bohaterem serialu jest powracający z wojennego frontu czarnoskóry Atticus Freeman (Jonathan Majors), który będzie musiał zmierzyć się z nieprzychylnym mu społeczeństwem amerykańskim. Wraz z upływem czasu coraz bardziej będzie pogodzony z tym, jak jest traktowany, zaś jego kompletnym przeciwieństwem jest koleżanka z dzieciństwa Letitia (Jurnee Smollett-Bell) zaciekle walcząca o prawa Afroamerykanów i kobiet. Obydwoje będą mieli własne cele do zrealizowania i coś do udowodnienia.

