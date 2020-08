Taką demolkę ogląda się z czystą przyjemnością. „Mocna” premiera Netfliksa już dziś!

Jammie Fox i Joseph Gordon-Levitt nie błyszczą

Frank połączyły siły z Artem (Jamie Foxx). Były wojskowy od dłuższego czasu poszukuje swojej córki, która została pojmana i jest przetrzymywana przez głównodowodzących całym procederem dystrybucji narkotyku. Nie jest to jednak typowe handlowanie, ale na czym dokładnie polega dowiecie się z filmu. Najważniejsze jest to, że główni gracze będą mieli nie lada przeciwników – obydwaj Frank i Art nie zachowują się, jakby mieli cokolwiek do stracenia, a łącząca ich losy Robin (początkowo tylko dilerka, a później…) też poważnie namąci w ich poczynaniach.

Film dość szybko daje nam do zrozumienia kto jest kim – od razu wiemy, którzy bohaterowie są dobrzy, a którzy źli. Jedni mogą zrobić wszystko, bo dotrzeć do swojego celu, inni będą tylko naginać przepisy. Mamy do czynienia z dość typowo rozpisanymi postaciami, które odgrywają swoje role w całym mechanizmie. Nie liczyłem na nic głębszego, ale takie powierzchowne potraktowanie każdego z nich wywołało u mnie niemały grymas. Bardziej sztampowych i szablonowych bohaterów rozpisać w scenariuszu się chyba nie dało, dlatego wolę przejść do tego, co mi się w „Power” spodobało.

Demolka i efekty specjalne grają główne role