Bliski koniec umów B2B w branży IT

Reforma i wzrost uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy coraz bliżej, to efekt zabiegów Unii Europejskiej ukierunkowanych na zmianę prawa pracy w państwach członkowskich, a przez które to branży IT, a zwłaszcza zatrudnionym na kontraktach B2B specjalistom IT, może dostać się rykoszetem.