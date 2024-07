Wysyłacie CV gdzie popadnie - prawie 70% kandydatów nie przechodzi 1. etapu rekrutacji

Z rzeczonego raportu wynika, iż z jednej strony kandydaci skarżą się na brak informacji zwrotnych w procesie rekrutacyjnym, a z drugiej rekruterzy narzekają na brak dopasowania kandydatur do ofert pracy, na które aplikują.

Baza do raportu jest dość imponująca, bo jego twórcy przeanalizowali na jego potrzeby łącznie aż 2,83 mln aplikacji, złożonych na 72 000 stanowisk z trzech lat - 2022, 2023 i 2024 rok.

Zacznijmy jednak od postaw, a więc od liczby ofert i aplikacji, bo to źródło wyników tego raportu - nie przyczyna, a źródło. Tak więc w ciągu tych trzech lat zmalała liczba ofert pracy. W 2022 roku, było ich jeszcze blisko 20 tys., w zeszłym roku liczba otwartych ról na rynku pracy zmalała o 16% do 16,1 tys., a w tym roku o 15% do 16,2 tys.

Co istotne, trend ten widoczny jest w niemal wszystkich branżach, z wyjątkiem Software house'ów.

Jednocześnie istotnie wzrosła liczba aplikacji. W 2022 roku średnia liczba aplikacji na jedno miejsce wynosiła 26, a w tym roku wzrosła aż o 80% do liczby 47. Szacuje się, iż taki wzrost liczby aplikacji na jedno miejsce oznacza dodanie 3 godziny i 51 minut czasu do każdego procesu rekrutacyjnego.

Tu już wszystkie branże mierzą się ze znacznie zwiększoną liczbą spływających aplikacji. Z czego to może wynikać? Jedna z ekspertek zauważa, iż tę tendencję potęguje silne parcie na dostanie się do pracy w branży IT.

Weronika Szatan Head of Hiring w u2i, Rekruterka, Recruitment Devil:

Ta wzrostowa tendencja jest widoczna choćby w liczbie absolwentów kierunków IT, która np. w Krakowie zwiększyła się o 73% na przestrzeni zaledwie 4 lat!* Siłą rzeczy, rynek nie jest w stanie wchłonąć takiej ilości poszukujących pracy w identycznym sektorze.

*wg raportu "Krakow IT Market Report 2024" od Motife.

Zajrzałem do tego raportu, by pokazać Wam to dokładnie na powyższym zrzucie z niego - polecamy cały ten raport dla zainteresowanych tematem, niezwykle obszernie opisuje cały krakowski rynek IT (link do pobrania).

Wracając już do naszego raportu i tytułu tego wpisu, aż 70% kandydatów nie przechodzi pierwszego etapu rekrutacji, co oznacza, iż tylko 3 na 10 kandydatów aplikujących na daną ofertę, spełnia wystarczającą liczbę wymagań, aby przejść do kolejnego etapu.

Z drugiej strony, to właśnie na tym etapie sami aplikujący zgłaszają najczęściej brak odzewu (45% kandydatów).

Weronika Szatan Head of Hiring.w u2i, Rekruterka, Recruitment Devil:

W obliczu braku odpowiedzi ze strony firm, kandydaci aplikują jeszcze intensywniej, często na pozycje, które nie pokrywają się z ich doświadczeniem i kompetencjami. To potęguje cały problem i sprawia, że błędne koło nabiera rozpędu.

Podsumowując, odnotowano aż 40% wzrost liczby kandydatów, którzy po złożeniu aplikacji na dane stanowisko nie otrzymali żadnej odpowiedzi.

Anna Sykut, Product Marketing Manager w TRAFFIT:

Pracodawcy otrzymują więcej aplikacji, a wraz ze wzrostem ich liczby spada ich jakość - czyli dopasowanie do roli. To powoduje wiele negatywnych skutków - w tym brak feedbacku po wysłaniu aplikacji (ghosting) oraz frustrację kandydatów, którzy częściej niż wcześniej spotykają się z odmową. A długofalowo burzy też budowaną z trudem markę pracodawcy.

Na koniec zerknijmy jeszcze na listę powodów odrzucenia danej aplikacji, najczęściej wymienianych przez firmy:

profil nie odpowiada naszym wymaganiom,

brak kwalifikacji,

brak spełnienia kluczowej kompetencji,

kandydat nie spełnia wymagań,

zbyt małe doświadczenie

Źródło: TRAFFIT/MOTIFE

Stock Image from Depositphotos.