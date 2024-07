Specjalistom od SAP kryzys w IT nie straszny - pracy nie brakuje i zarabiają krocie

Firma Awareson udostępniła nam wyniki ciekawego badania - "Rynek pracy SAP w Polsce. Analiza i prognozy 2024-2026", które to pokazują, iż kryzys na rynku pracy w IT, omija tę część rynku szerokim łukiem. Będzie tak przynajmniej do 2030 roku.

Wyjaśnię od razu, iż związane jest to z wymuszoną przez SAP migracją do nowej wersji S/4HANA.

Michał Wierzbowski, architekt rozwiązań SAP z Awareson:

Transformacje w obszarze systemu SAP to rozległe, kosztowne i długotrwałe projekty. W globalnych korporacjach trwają nawet kilka lat i kosztują miliony euro. W obliczu spowolnienia gospodarczego firmy nie spieszyły się z migracją do nowej wersji S/4HANA, ale czas płynie nieubłaganie i muszą przyspieszać. 1/5 firm w Polsce jest już po transformacji, ale 2/3 dopiero ją zaczyna lub planuje. To generuje ogromny popyt na specjalistów z tej branży.

Oznacza to w perspektywie kilku lat (po 2027 r. producent systemu przestanie wspierać starsze wersje) wzrost zapotrzebowania na konsultantów i developerów SAP - w ponad połowie firm w ostatnich 12 miesiącach zatrudnienie specjalistów od systemu SAP wzrosło.

Aktualnie, 3 na 4 firmy odczuwają braki w tym zakresie, a połowa z nich planuje w ciągu najbliższego roku zwiększenie zatrudnienia specjalistów SAP. Z tego też względu, ta część rynku może nadal mówić o „rynku pracownika” zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmiemy, iż w ostatnich 12 miesiącach zatrudnienie zmieniło 28% badanych - zdecydowana większość z nich na własne życzenie.

Anna Jaglińska-Prawdzik, Head of Marketing & Market Reports w Awareson:

Na najwięcej ofert pracy mogą oczywiście liczyć seniorzy i eksperci, którzy mają powyżej 10 lat doświadczenia. Dodatkowym atutem jest znajomość języków obcych – nie tylko angielskiego, ale też niemieckiego. Blisko połowa takich ekspertów IT pracuje bowiem dla zagranicznych firm, szczególnie z Niemiec.

Co ciekawe, popyt na polskich specjalistów wynika z tego, iż na przykład w krajach DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) czy skandynawskich, czyli z dłuższą historią korzystania z tego systemu, nie zadbano w czas o przekazanie kompetencji młodszym rocznikom.

W rezultacie, najwięcej specjalistów SAP w tych krajach to pracownicy w wieku 55+, kiedy w Polsce to przedział 30-39 lat. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż zagraniczni specjaliści mogą najczęściej pochwalić się znajomości tylko jednego modułu SAP, w Polsce to średnio 2,5 modułu.

To wszystko wpływa też na zarobki specjalistów SAP, w ubiegłym roku podwyżki doczekało się aż 72,8% badanych, w tym połowa więcej niż o 10%.

Ile aktualnie zarabiają? Najczęściej wymieniana stawka na kontrakcie to 200-225 zł netto za godzinę, a w przypadku umowy o pracę 20 – 25 tys. zł brutto miesięcznie. Mimo tak wysokich zarobków i ich ciągłych wzrostów, to są stawki nadal o ok. 30% mniejsze niż osiągają zachodni specjaliści.

Eldorado nie potrwa jednak nie wiadomo ile. Przewiduje się, że większość firm do 2030 roku zakończy już migrację do nowego systemu, wówczas może i pracy nadal nie będzie brakować, ale popyt na specjalistów wróci do poziomu reszty rynku IT.

Dane pochodzą z raportu Awareson „Rynek pracy SAP w Polsce. Analiza i prognozy 2024-2026.”, opracowanego na podstawie badania z udziałem blisko 1200 specjalistów SAP.

Źródło: Awareson

Stock Image from Depositphotos.