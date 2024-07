Już prawie 25% mniej ofert pracy w IT

Są już pierwsze podsumowania na rynku pracy w IT za pierwszą połowę 2024 roku. Jako pierwszy podzielił się nimi portal z ogłoszeniami o pracę - No Fluff Jobs.

Zaczynając od tytułowych danych, nie ustaje trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę ofert pracy dla specjalistów IT. Tylko w porównaniu do końcówki zeszłego roku, w I połowie 2024 roku odnotowano 16,35% mniej ofert pracy, a w porównaniu rok do roku, czyli analogicznego okresu roku 2023, aż o 23,31%.

Oczywiście to uśrednione dane dla całej branży, wyszczególniając jednak konkretne specjalizacje, okazuje się, iż w najlepszej i najbardziej stabilnej sytuacji są specjaliści Backend, którzy to w pierwszym półroczu byli najbardziej poszukiwanymi pracownikami oraz mogli liczyć na największe wzrosty wynagrodzenia.

W pierwszej połowie 2023 r. na kontrakcie B2B zarobki wynosiły tu 18,5 tys. – 26 tys. zł netto (+ VAT), obecnie jest to już 20 tys. – 26 tys. zł netto (+VAT). Z kolei na umowie o pracę rok temu było to 14 tys. – 20 tys. zł brutto, teraz jest to 16 tys. – 22 tys. zł brutto.

Na kolejnych miejscach znalazły się specjalizacje Fullstack, Data & BI, Devops i Testing. Z TOP5 wypadła w minionym półroczu specjalizacja Frontend, w przypadku której to liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę wzrosła aż o 180% rok do roku.

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Od ponad roku sytuacja w branży IT to istny rollercoaster, za przykład niech posłuży nam to, co dzieje się w specjalizacji Backend. Jeszcze w ostatnim kwartale ubiegłego roku mogliśmy obserwować największy spadek liczby ogłoszeń i oferowanych wynagrodzeń. Z kolei po pierwszym półroczu 2024 r. widzimy odbicie w tych dwóch obszarach. Jedynym mocnym trendem, który nie ustępuje, jest spadek popularności pracy zdalnej na rzecz pracy hybrydowej.

Jak to obecnie wygląda? Porównując rok do roku, liczba ofert z opcją pracy zdalnej zmalała o 9 p.p., na rzecz wzrostu liczby ofert pracy hybrydowej o 8,5 p.p. - tak więc tylko liczba ofert pracy z biura w zasadzie nie drgnęła od roku.

Źródło: No Fluff Jobs