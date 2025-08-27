200 GB za 4 złote miesięcznie. Śmiesznie tani sposób na dużo internetu

Zaskakujące to jest też o tyle, że usługa ta udostępniona została w abonamencie komórkowym (z miesięcznym okresem wypowiedzenia), a takie dodatkowe, cykliczne pakiety zarezerwowane były do tej pory w ofertach na kartę.

Co ciekawe jeszcze, abonament komórkowy w Plush, umożliwia już teraz korzystanie z dużych paczek internetu, ale dopiero po dwóch latach stażu. Usługa ta oznacza więc, iż nie trzeba już czekać pół roku, roku czy dwóch lat na takie limity, można z nich korzystać od razu, a 4 zł miesięcznie umówmy się — nie jest zbyt wygórowaną kwotą za taki limit, zwłaszcza że te oferty i tak są już tanie.

Policzmy więc, na jaki limit transferu danych w miesiącu, mogą teraz liczyć klienci tego operatora. Mamy tu dwa plany miesięczne z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS w cenie:

25 zł miesięcznie za 40 GB na start, 80 GB po roku, 160 GB po roku i 200 GB po dwóch latach stażu,

40 zł miesięcznie za 80 GB na start, 160 GB po pół roku, 200 GB po roku i 300 GB po dwóch latach stażu.

Włączenie jednocześnie tej cyklicznej usługi 200 GB za 4 zł miesięcznie oznacza, iż w najtańszym pakiecie za 29 zł miesięcznie na start otrzymamy 240 GB, po pół roku 280 GB, po roku 360 GB, a po dwóch latach stażu aż 400 GB transferu danych.

Analogicznie w pakiecie za 44 zł miesięcznie będzie to odpowiednio: 280 GB, 360 GB, 400 GB i 500 GB w miesiącu.

Źródło: Plush.