Wiem, co od razu pomyśleliście po przeczytaniu tego tytułu - WTF? Przecież ja od zawsze robię zakupy w Żabce w niedziele wolne od handlu. Już wyjaśniam o co chodzi.

To prawda, Żabka od samego początku nie miała żadnego problemu z ustawą zakazującą handlu w wybrane niedziele. Szukano jednak sposobu, aby za ladą nie musieli stać tylko sami franczyzobiorcy czy ich rodziny, ale i również pracownicy. Jeśli chodzicie w wolne niedziele do Żabek, to wiecie jak mocno potrafią być oblegane, a nie wszystkich franczyzobiorców potrafią tak wesprzeć członkowie rodziny.

Żabka placówką pocztową

Cztery miesiące po wejściu w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele, sieć sklepów Żabka niemal w całości otworzyła się w dni objęte zakazem handlu i do tego z możliwością prowadzenia sprzedaży przez pracowników, nie tylko przez samych franczyzobiorców czy członków ich rodzin. W jaki sposób? Otóż na ich drzwiach wywieszono plakietki, iż teraz to też placówki pocztowe. Więcej o tym w tym wpisie - Żabka placówką pocztową? Serio?

Po publikacji tego wpisu, otrzymaliśmy od Żabki na e-mail, takie o to wyjaśnienie tego kroku:

Większość sklepów Żabka pracuje w niedziele objęte ograniczeniami, korzystając z zapisanego w Ustawie wyłączenia dla przedsiębiorców działających we własnym imieniu i na własny rachunek, prowadzących sprzedaż osobiście. Status placówki pocztowej nie warunkuje możliwości otwierania sklepów w dni objęte zakazem handlu. Daje on możliwość franczyzobiorcom skorzystania z pomocy pracowników.

Jak wiemy, sposób ten działał przez długi czas,- nie pomogły kontrole PIP, sądy stanęły po stronie Żabki (źródło: Money.pl). Inne sklepy poszły w jej ślady, więc zaostrzono wyjątek placówek pocztowych w ustawie o zakazie handlu w niedziele wprowadzając zapis, że mogą one handlować w niedzielę pod warunkiem, że dany sklep (nie cała sieć), musi wykazać przychody z działalności pocztowej na poziomie 40%.

Konsjerż w Żabce - nowy sposób na zakaz handlu w niedziele

Jak donosi portal Wyborcza.biz, w jednym ze sklepów w Żabce w Warszawie, autor tekstu osobiście spotkał się w wolną niedzielę z brakiem kasjerów, za to w ich miejsce pracowało w niej dwóch konsjerżów.

Z jakiego tu wyjątki skorzystano? Otóż Żabka ta w niedzielę wolną od handlu przekształciła się w punkt samoobsługowy (coś jak Żabka Nano), a pracujący w niej pracownicy nie prowadzili sprzedaży, a jedynie pomagali kupującym przy wyborze produktów do kupienia czy podgrzania w mikrofalówce gotowego jedzenia. Z kolei płatności kupujący musieli już dokonać samodzielnie i bezgotówkowo w kasie samoobsługowej.

Co na to Żabka? W wyjaśnieniu przesłanym do Fakt.pl, czytamy:

Jak wynika z naszych informacji, franczyzobiorcy sklepów Żabka najczęściej korzystają z wyłączenia dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż samodzielnie i na własny rachunek. W przypadku opisanym przez „Gazetę Wyborczą”, franczyzobiorca prowadzący sklep prawdopodobnie skorzystał z danej mu możliwości prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem kasy samoobsługowej, a osoby odpowiedzialne za sklep, zgodnie z prawem, wykonywały zadania inne niż te związane z prowadzeniem handlu.

To tylko pokazuje, jak bardzo potrzebna jest kolejna nowelizacja tej ustawy i chociażby dopuszczenie w niej dwóch handlowych niedziel w miesiącu, co by przedsiębiorcy nie musieli już tak wydziwiać przy znajdowaniu luk w tej dziurawej ustawie.

Źródło: Wyborcza.biz via Fakt.pl.