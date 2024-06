Lidl przygotował się na lato. Rowery elektryczne i klasyczne pojawiły się w ofercie sklepu

Lidl Polska poinformowało, że od teraz oferuje w swoim sklepie online rowery elektryczne i klasyczne modele w atrakcyjnych cenach. Miłośnicy górskich tras mogą zaopatrzyć się w elektryczny rower górski Zundapp Z898, który został wyceniony na 4 999 zł i sprawdzi się w trudnych warunkach dzięki 24-biegowej przerzutce oraz hydraulicznym hamulcom tarczowym, oferującym większą siłę hamowania i modulację. Dla fanów tras trekkingowych dostępny jest również Zundapp Z801 z mechanicznymi hamulcami tarczowymi, także w cenie 4 999 zł.

W internetowej ofercie Lidl Polska znajdują się także rowery miejskie, idealne do codziennych dojazdów do pracy i szkoły oraz weekendowych wycieczek. Dla osób ceniących funkcjonalność dostępny jest składany rower Zundapp ZF20 w cenie 1 949 zł, idealny do jazdy po mieście, wyposażony w przerzutki Shimano Tourney i hamulce Tektro V-brake. Lidl Polska proponuje również elektryczny rower miejski CRIVIT Urban E-bike za 6 999 zł, który charakteryzuje się wygodną ramą typu step-through, czujnikiem momentu obrotowego i wytrzymałym paskiem z włókna węglowego, zapewniając płynną i komfortową jazdę.

Jazda na rowerze musi być bezpieczna

Ponadto, Lidl Polska oferuje szeroki wybór akcesoriów rowerowych, takich jak kaski, bidony i oświetlenie, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas każdej podróży, stanowiąc funkcjonalne dodatki do roweru. W ofercie znajduje się kask marki Fisher za 155,99 zł, który — zgodnie z deklaracjami Lidla — cechuje się lekkością i wytrzymałością.

Na długie wycieczki rowerowe przyda się bidon marki CRIVIT w cenie 19,99 zł, aby zawsze mieć pod ręką wodę. Należy też pamiętać o tym, że dobre oświetlenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa podczas jazdy po zmroku lub w pochmurne dni — i w ofercie Lidl Polska znajdziemy jeszcze zestaw oświetlenia marki CRIVIT za 149 zł.

Źródło, grafika wyróżniająca: Lidl Polska