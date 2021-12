Konkurs - wygraj Huawei nova 9

Święta tuż-tuż, więc mamy dla was świąteczny konkurs, w którym do wygrania jest Huawei nova 9.

Jak zapewne widzieliście, ostatnio na naszym kanale na YouTube pojawiło się kilka materiałów dotyczących najnowszego smartfona od Huawei. Opowiedzieliśmy sobie m.in o tym jakie podzespoły ma ten telefon i czym jest ekosystem Huawei, jakie gry można pobrać na ten telefon i jak sprawuje isę on jako urządzenie do gamingu, a także - czy można pobrać na niego aplikacje niezbędne do codziennego użytkowania. Teraz, wspólnie z Huawei, zapraszamy was do konkursu, w którym można będzie wygrać ten właśnie model smartfona. Więcej szczegółów w materiale wideo na naszym kanale.

-

Materiał powstał we współpracy z Huawei.