Razer Huntsman V2 TKL – kompaktowa klawiatura dla mobilnych graczy

Dziś żyjemy w społeczeństwie, w którym mobilność jest coraz bardziej cenioną wartością, ponieważ sami częściej podróżujemy. Bardzo mocno widać to w tym, jakie sprzęty posiadamy. Jeszcze kilkanaście lat temu gry wideo zarezerwowane były dla komputerów stacjonarnych i konsol, a na większości laptopów mogliśmy co najwyżej odpalić grę przeglądarkową. Potem notebooki zaczęły rosnąć w siłę i wraz z mobilnymi kartami graficznymi – zaczęły też zyskiwać w sferze gamingu. Kilka lat temu natomiast rynek szturmem podbiły telefony, a dziś gry mobilne nie ustępują desktopowym z początku poprzedniej dekady. To pokazuje, że gaming zmierza w kierunku coraz większej mobilności i tego trendu raczej nie da się już zatrzymać.

Nie oznacza to jednak, że wszystko odbywa się bez żadnych kosztów związanych np. z wygodą. Wystarczy zobaczyć chociażby, jak długo mamy już na rynku notebooki gamingowe, a wciąż wygodniejszym rozwiązaniem do grania pełnowymiarowe klawiatury i profesjonalne myszy. Teraz jednak, jeżeli ktoś często podróżuje, nie musi być skazany na niewygodne, laptopowe klawisze. Razer, jedna z firm które znane są z wysokiej jakości sprzętu dla graczy, przygotowała dla takich osób nową propozycję, która z pewnością przypadnie do gustu wielu osób.

Razer Huntsman V2 TKL– to profesjonalna klawiatura gamingowa…

Patrząc na nową klawiaturę od Razera od razu w oczy rzuca się jej gamingowy charakter. Jej opis warto zacząć, oczywiście, od klawiszy, bo to one stanowią serce i duszę każdego urządzenia tego typu. W nowym Huntsmanie zainstalowane są optyczne przełączniki liniowe, których częstotliwość próbkowania na poziomie aż 8000 Hz w połączeniu z punktem wychwycenia na poziomie 1 mm gwarantuje natychmiastową reakcję na przyciśnięcie. Oczywiście, nowy Huntsman wyposażony jest we wszystkie technologie pomagające w rozgrywce, z mechanizmem key-rollover (w tym wypadku n-key-rollover, co oznacza, że możemy przycisnąć dowolną liczbę klawiszy i wszystkie zostaną zarejestrowane) i anti-ghostingiem na czele.

W tej wersji klawiatury przełączniki są także wyposażone w piankowe wygłuszenie oraz stabilizatory (ma je każdy klawisz) dzięki czemu ich klik jest pewny i jednocześnie - bardzo cichy, dzięki czemu nie będziemy przeszkadzać np. innym osobom znajdującym się w tym samym pomieszczeniu. Na wspomnienie w tym miejscu zasługują także same nasadki klawiszy, wykonane z podwójnego plastiku PBT. Są one znacznie wytrzymalsze od zwykłych klawiszy, a cały mechanizm klawisza oceniany jest przez producenta na wytrzymanie aż 100 mln kliknięć.

Oprócz tego, klawiatura ta ma pełne wsparcie ze strony aplikacji, która co więcej przechowuje ustawienia takie jak makra czy schematy podświetlenia w chmurze, dzięki czemu możemy podpiąć tę klawiaturę do dowolnego komputera i nie będziemy musieli od nowa bawić się z jej ustawianiem. Ponadto – podświetlenie RGB, klasycznie dla marki ustawiane jestza pośrednictwem aplikacji Synapse 3 , dzięki czemu tworzenie własnych schematów oświetlenia jest dziecinnie proste.

…zamknięta w wyjątkowo kompaktowej formie…

O tym, że Huntsman V2 TKL może być łatwo połączony do innych komputerów nie wspomniałem bez potrzeby. Klawiatura ta ma bowiem wiele cech, które sprawiają, że świetnie sprawdzi się jako towarzysz podróży, jeżeli będziemy chcieli grać np. na wyjeździe. Przede wszystkim wersja TKL pozbawiona jest bloku numerycznego, dzięki czemu łatwiej zmieścimy ją do torby czy plecaka. Drugą kwestią jest jej konstrukcja – dzięki aluminiowej obudowie Huntsman jest niezwykle sztywna i nie ma obawy, że coś stanie się jej w podróży. Dodatkowo, Razer pomyślał nawet o sytuacjach, w których kabel może przeszkadzać, plącząc się po torbie. Dlatego w nowym modelu jest on odczepiany.

…i do tego bardzo wygodna

Jak przystało na produkt wysokiej klasy, Razer zadbał o to, by z klawiatury korzystało się wygodnie. Po pierwsze, do modelu dołączana jest wykonana z miękkiej gąbki i ekologicznej skóry podkładka pod nadgarstki – jeżeli mnie znacie, to wiecie, że bez tego nie jestem w stanie korzystać z żadnej klawiatury. Drugą kwestią jest możliwość regulacji podniesienia klawiatury dzięki nóżkom o różnej długości, dzięki którym możemy ustalić, pod jakim kątem chcemy mieć klawisze. Oprócz tego Razer zapewnia możliwość edytowania chociażby częstotliwości odświeżania przełączników optycznych, dzięki czemu możemy sami sobie wybrać, jak szybko klawiatura ma rejestrować wciśnięcie.

U kogo sprawdzi się Razer Huntsman V2 TKL

Podsumowując – nowa klawiatura od Razera świetnie nada się jako nasza podstawowa broń w grach, szczególnie w sytuacjach, w których liczy się jak najszybsza reakcja. Dzięki aż 8000 Hz próbkowaniu, klawiszach które mają zaledwie 1 mm do aktywacji, specjalnemu profilowaniu oraz olbrzymiej możliwości konfiguracji takich elementów jak makra Huntsman V2 TLK jest pełnoprawną, bardzo kompetentną klawiaturą którą nie pogardzi żaden zapalony gracz.

Jednak jeżeli bardzo spodoba nam się jej profil, spokojnie może ona być także naszą główną klawiaturą np. do pracy. Jej klawisze wykonane są z tworzywa najwyższej jakości, dzięki czemu nawet przy intensywnej pracy na dokumentach tekstowych zakup Huntsmana V2 będzie inwestycją na lata. Oprócz tego – dodatkowa podkładka zapewnia wygodę, a wyciszenie sprawia, że nasza praca nie będzie irytująca dla osób siedzących w tym samym pomieszczeniu.

Finalnie, Huntsman V2 TKL to także klawiatura, którą w łatwy sposób zabierzemy ze sobą w podróż. Dzięki zmniejszonym wymiarom spowodowanym brakiem bloku numerycznego, wytrzymałej konstrukcji, odczepianemu kablowi USB i przechowywaniu wszystkich naszych ustawień w chmurze będziemy mogli komfortowo grać nawet, jeżeli nie będziemy mieli swojego głównego komputera pod ręką.

Razer Huntsman V2 TKL jest to więc urządzenie dla osób, które cenią sobie komfort i chcą cieszyć się wysokiej klasy klawiaturą nie tylko w domu, ale też w pracy czy na wyjeździe. Jeżeli więc nie uznajecie kompromisów i chcecie korzystać z klawiatury wysokiej jakości w każdym miejscu w którym się znajdziecie – ten model jest dla was.

Materiał powstał we współpracy z firmą Razer.