Wiadomości w przeglądarce Huawei. Wszystkie najważniejsze treści zawsze na wyciągnięcie ręki

W otaczającym nas świecie jesteśmy non-stop bombardowani informacjami... zewsząd. Coraz trudniej za tym wszystkim nadążyć, ale też coraz trudniej znaleźć zaufane źródła, które pozwolą nam dotrzeć do rzetelnych treści. Huawei doskonale o tym wie, dlatego przygotował specjalną usługę w swojej przeglądarce: Wiadomości. Jak działają i co musisz o nich wiedzieć?

Przeglądarka Huawei to produkt doskonale znany wszystkim użytkownikom smartfonów marki. Od lat jest ona domyślną bramą do sieci na ich sprzętach — i nie bez powodu ma wierne grono użytkowników na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że to oprogramowanie dostępne jest także na innych sprzętach z Androidem - i jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, możecie je przetestować samodzielnie pobierając m.in. na platformie Google Play, gdzie dostępne jest całkowicie za darmo. Przeglądarka ma także swoją kartę produktu w sklepie AppGallery.

No ale wiadomości, czy jak wolicie — Huawei Browser Newseed — to specjalna sekcja, pełniąca funkcję zaufanego serwisu informacyjnego. Został on zaprojektowany z myślą o wszystkich zabieganych, którzy nie mają czasu na długie godziny researchu i docierania do interesujących ich treści w wartościowym, sprawdzonym, wydaniu. Wiadomości są serwisem informacyjnym, który standardowo udostępniany jest całkowicie za darmo wszystkim użytkownikom oprogramowania Huawei. A dzięki bliskiej współpracy firmy z zaufanymi partnerami - zarówno lokalnymi jak i globalnymi - udaje się zapewnić rzetelne, zróżnicowane, godne zaufania treści na wiele tematów. Co istotne — wybór tamtejszych wiadomości jest zróżnicowany, by móc zapewnić użytkownikom różne punkty widzenia niezależnie od sprawy, która jest prezentowana. Zaś przekrój tematyczny jest na tyle szeroki, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Aby użytkownicy nie przegapili żadnych istotnych informacji - mogą aktywować powiadomienia push o najważniejszych wiadomościach.

Newsfeed w przeglądarce Huawei obejmuje zarówno informacje ze świata, wyniki z najpopularniejszych konkurencji sportowych, rozrywkę, a poza tym nie zabrakło także zagadnień naukowych i technicznych. Jeżeli zaś macie ochotę na wideo lub podcasty - to bezpośrednio w przeglądarce Huawei znajdziecie także polecane materiały wideo oraz podcasty. Wśród regularnie polecanych tam audycji nie zabraknie takich hitów jak Raport o Stanie Świata Dariusza Rosiaka, Dział Zagraniczny, Podcast Pisma, Nauka to lubię, Weszło.fm, Zielony podcast, Kwadrans na angielski, Piąte: Nie zabijaj, Kryminatorium... i setek setki innych wartych uwagi pozycji! Ponadto każdorazowo przy wielkich wydarzeniach — jak Igrzyska Olimpijskie czy wybory parlamentarne — możecie się tam spodziewać specjalnych stron tematycznych, które na bieżąco uzupełnianie będą informacjami z ostatniej chwili.

Domyślnie po zainstalowaniu przeglądarki możecie spodziewać się treści lokalnych, w języku polskim. Ale Huawei dba o rozwój swojej usługi na ponad czterdziestu rynkach w Europie. Dlatego jeżeli z różnych powodów chcielibyście otrzymywać newsfeed z innych europejskich rynków, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy w ustawieniach przeglądarki przejść do zakładki Strona główna, a następnie w sekcji Język i region wybrać ten, który was interesuje. Chwilę później wszystkie wiadomości w przeglądarce będą dostosowane do wybranego prze nas lokalnego rynku.

Spersonalizowana baza informacji, za którą nie zapłacisz ani złotówki

Wiadomości w przeglądarce Huawei to perfekcyjne źródło informacji ze świata dla wszystkich, którzy lubią mieć wszystko podane na tacy. Korzystając z nich możecie być pewni że nic was nie ominie w żadnej z sześciu dostępnych kategorii (Najnowsze, Rozrywka, Sport, Nauka i Technika, Podcasty, Wideo) — co więcej, z czasem będziecie otrzymywać coraz lepiej skrojone pod wasze gusta. Warto też mieć na uwadze, że wszystkie treści które trafiają na tamtejszy Newsfeed są całkowicie bezpłatne, starannie wyselekcjonowane, zaś sama sekcja jest banalnie prosta w obsłudze. Nigdy też nie będziecie musieli obawiać się o to, że zabraknie Wam materiałów do czytania, oglądania czy odsłuchania, bowiem tamtejsze treści możecie przewijać w nieskończoność - a i tak stale pojawiać się będą nowe, potencjalnie interesujące was wpisy. Przekonajcie się sami!

–

Wpis powstał przy współpracy z Huawei