Razer podsumowuje rok 2021

Finanse

Choć do pełnego podsumowania roku brakuje jeszcze kilka tygodni, to wyniki ogłoszone przez firmę kilka miesięcy temu wskazują, że Razer bardzo dobrze radzi sobie z działalnością w tych niezwyczajnych warunkach. Min-Liang Tan, współzałożyciel i CEO Razera powiedział, że „firma odnotowała fenomenalną pierwszą połowę roku. Oprócz ciągłego wzrostu szeroko pojętej branży, który wpłynął korzystnie na podstawowe segmenty naszego biznesu, znakomite wyniki Razera były napędzane silną pozycją marki i bardzo lojalną bazą użytkowników, umiejętnościami wprowadzania na rynek innowacyjnych, definiujących swoje kategorie produktów i usług oraz skutecznym wykonaniem na poziomie operacyjnym”.

Rezultaty ogłoszone przez firmę są imponujące. Razer odnotował rekordowo wysokie przychody w wysokości 752 mln USD przy 68% wzroście rok do roku. Poprawił też znacząco marżę zysku brutto, która poprawiła się do 27% (22% w analogicznym okresie zeszłego roku). Zysk netto to aż 31 milionów dolarów. W najważniejszym dla Razera segmencie urządzeń dla graczy przychody wzrosły o 77% rok do roku do wysokości 677,3 mln USD. Równie dynamicznie rozwijał się segment usług (Razer Gold i Razer Fintech), gdzie zanotowano wzrost, o 13,8% rok do roku, do 72,8 mln USD w I połowie 2021 r. Firma zakłada, że do końca roku osiągnie silny wzrost przychodów, ulepszy działalność operacyjną i zwiększy inwestycje.

Ochrona środowiska

Razer od kilku lat anagażuje się w ochronę środowiska. Grupa w październiku 2020 r. nawiązała współpracę z Conservation International i rozpoczęła kampanię Sneki Snek, prowadzoną przez ulubioną przez fanów maskotkę Razer ds. zrównoważonego rozwoju. Do 25 sierpnia 2021 r. firma uratowała ponad 500 000 drzew.

Razer sformalizował także swoje zaangażowanie w ochronę środowiska za pośrednictwem 10-letniej mapy drogowej w ramach akcji #GoGreenWithRazer, wspieranej przez cztery główne inicjatywy - zieloną organizację, zielone produkty, zieloną społeczność i zielone inwestycje.

Ogłoszono krótko-, średnio- i długoterminowe plany zbliżenia się Razera do zbudowania bardziej ekologicznej przyszłości:

Do końca roku 2021:

Zielona organizacja: odrzucenie jednorazowych przedmiotów z plastiku

Zielone produkty: bardziej ekologiczne opakowania

Do końca roku 2025:

Zielona organizacja: w 100% zasilana energią odnawialną

Zielone produkty: 100% produktów podlega recyklingowi

Do końca roku 2030:

Zielona organizacja: w 100% neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Zielone produkty: 100% wykonane z materiałów odzyskanych lub nadających się do ponownego wykorzystania.

Firma utworzyła także fundusz Razer Green Found z 50 milionami dolarów na wsparcie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska.

Esport – program dla esportowców

Firma aktywnie działała również w obszarze zdrowia psychofizycznego graczy i esportowców tworząc nowy program Champions Start from Within.

Razer, skupiając się na czterech kluczowych obszarach – aktywności fizycznej, zdrowiu psychicznym, śnie i odżywianiu, zgromadził ekspertów od odnowy biologicznej w esporcie, profesjonalnych esportowców, liderów opinii i wiodące zespoły esportowe, aby wesprzeć program. Wraz ze swoją społecznością, Razer zorganizował wiele wykładów, wydarzeń i działań, w celu edukowania aspirujących esportowców i ułatwić im przestrzeganie rygorów gry. Wszystkie te zasoby zostały udostępnione na portalu internetowym.

W 2021 roku Razer kontynuował swoje zaangażowanie w rozwój esportu jako dyscypliny, organizując m.in. jeden z największych turniejów esportowych w Europie: Razer Invitational – Europe. Turniej, z pulą nagród w wysokości 20 000 euro, śledziło miliony graczy na całym świecie. Zawodnicy mieli okazję zmierzyć się w grach Brawl Stars, Fortnite i Valorant.

RazerCon 2021

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo graczy na całym świecie, Razer po raz kolejny zorganizował wielką imprezę online – RazerCon, którą obejrzało ponad 1,5 miliona osób. Co ciekawe – była to pierwsza transmisja na żywo neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Podczas wydarzenia, oprócz prezentacji nowych produktów firmy oraz jej partnerów, widzowie mogli wziąć udział w muzycznej imprezie z takimi gwiazdami jak CouRageJD, Cloakzy, Miro Shot, Viva La Dirt League czy DJ Soda.

Produkty

2021 rok to oczywiście także rok ekscytujących premier nowych urządzeń dla graczy i nie tylko. Razer, już tradycyjnie, zaczął rok mocnymi ogłoszeniami na CES. Oprócz nowych modeli laptopów Blade firma pokazała dwa innowacyjne produkty – maskę dla graczy (Zephyr) oraz projekt fotelu dla graczy nowej generacji – Brooklyn, który został wyposażony w wysuwany wyświetlacz 60 cali oraz system haptyki (dotykowej informacji zwrotnej). Za swoje produkty Razer otrzymał liczne nagrody, w tym Best of CES, People’s Choice Award – Engadget, Best Gaming Laptop – Best Products i inne.

Linia w Blade w tym roku została także wzbogacona o modele wyposażone w procesory AMD, w tym Ryzen 9 5900HX.

Kolejne miesiące przyniosły nowe klawiatury z rodzinny Huntsman, czyli Huntsman V2 Analog, wyposażone w przełączniki optyczne oraz w możliwość regulowania punktu aktywacji lub ustawienia aktywacji dwustopniowej. Firma zaprezentowała także myszkę Viper 8k Hz – pierwszą na świecie myszkę z raportowaniem 8000 Hz. We wrześniu zaś zadebiutowały kolejne urządzenia – Hunstman V2 i Hunstman V2 TLK z drugą generacją przełączników optycznych oraz wzmocnionych górą płytą wykonaną z aluminium. Każdy klawisz wyposażono także w specjalne wytłumienia.

Razer zareagował również na zwiększające się zapotrzebowanie na sprzęt do komunikacji online, pokazując kamerkę Kiyo Pro o wysokiej jakości generowanego obrazu, dzięki matrycy CMOS z tylną iluminacją. Kamerka potrafi dynamicznie dostosowywać się do zmieniających się warunków oświetleniowych.

W maju na rynku zadebiutował nowy model klawiatury BlackWidow V3 Mini Hyperspeed, typu 65% i wyposażonej w technologię bezprzewodową. Urządzenie jest przeznaczone dla osób, które chcą wszędzie zabierać ze sobą swój ulubiony i niezawodny zestaw do grania.

W 2021 roku Razer nie zapomniał oczywiście o swoich najpopularniejszych zestawach słuchawkowych, pokazując nowe modele Krakenów. Tym razem headsety wzbogacono o technologię HyperSense, która zapewnia realistyczne wrażenia z rozgrywki. HyperSense to inteligentna technologia oparta na wrażeniach dotykowych, która dostarcza bogate, realistyczne dotykowe informacje zwrotne bazujące na sygnałach dźwiękowych. Nieco wcześniej, Razer pokazał model Kraken V3 X – dla graczu, dla których ważna jest cena.

Razer to nie tylko producent urządzeń dla graczy. Firma stara się też odważnie wchodzić w nowe segmenty rynkowe. Stało się tak między innymi dzięki swoim pierwszym okularom – Anzu, ze wsparciem dla dźwięku Bluetooth o niskim opóźnieniu oraz ochroną oczu przed szkodliwym światłem - podczas pracy w domu lub w podróży. Razer pokazał także nową kolekcję odzieży inspirowanych słynnym japońskim drzeworytem „Wielka fala w Kanagawie”. Ubrania wykonano z plastiku wyłowionego z oceanów, a część dochodu z ich sprzedaży przekazano na ratowanie środowiska.

Kolejny produkt z obszaru “nie tylko dla graczy” to zestaw do pracy - Produtivity Suite, w skład którego wchodzą myszka Pro Click Mini, klawiatura Pro Type Ultra oraz podkładka Pro Glide XXL. Wszystkie urządzenia zaprojektowano z myślą o komfortowej pracy, zachowującej ergonomię i produktywność.

Oczywiście powyższy przegląd nowych urządzeń obejmuje tylko małą część produktów, które zadebiutowały w 2021 roku. Można tu wspomnieć jeszcze o słuchawkach Opus X, Kaira Pro, Kaira for PS, Barracuda X, kontrolerze mobilnym Kishi for iPhone, fotelach Iskur X oraz Enki, myszce Basilisk V3, kontrolerze do Xboksa - Wolverine V2 Chroma, czy kamerce Kiyo X, karcie przechwytującej Ripsaw X i mikrofonie Seiren V2 X.

Na koniec warto też wspomnieć o nowych komponentach do komputerów PC. To także absolutny debiut jeśli chodzi o Razera. Firma pokazała zasilacze PC – Katana, chłodzenie wodne – Hanbo oraz wentylatory Kunai. Co ciekawego przyniesie 2022 roku? Już wiemy, że warto zwrócić uwagę na aktywność Razera podczas CES 2022. Pierwsze informacje już od 5 stycznia.

Materiał powstał we współpracy z marką Razer