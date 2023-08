Koniec wysyłania SMS przez Messenger. Dlaczego?

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że każda aplikacja z czasem zyskuje nowe funkcje. Ba, nie ma tygodnia by nie dowiedzieć się o tym, co znane już programy dostają wraz z aktualizacjami. Dobrym przykładem jest tu chociażby mObywatel, który w najbliższym czasie ma otrzymać szereg nowości, jak możliwość sprawdzania historii pojazdu czy dołożenie legitymacji krwiodawcy.

Co jakiś czas jednak zdarza się, że aplikacja z niewiadomych przyczyn traci swoje funkcjonalności. Tak jest właśnie z Messengerem od Facebooka, który straci funkcję, której używały miliony osób.

Już sobie nie wyślesz SMS przez Facebook Messengera

Jak możemy przeczytać na stronie wsparcia Facebooka: "Jeśli używasz Messengera jako domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości SMS na urządzeniu z systemem Android, pamiętaj, że od 28 września 2023 r. po aktualizacji aplikacji utracisz możliwość wysyłania i odbierania SMS-ów w sieci komórkowej za pomocą Messengera."

Źródło: Depositphotos

Jednocześnie, Facebook nie podaje żadnego powodu takiej decyzji. SMS'y to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów komunikacji, a jednak Messenger nie jest pierwszą aplikacją, która usuwa wsparcie dla nich. Niedawno to samo zrobił Signal, jednak jego powodem był fakt braku bezpieczeństwa i szyfrowania SMS'ów, a jako aplikacja skupiająca się na prywatności, taki krok miał swoje uzasadnienie.

W przypadku Facebooka ciężko mówić o tym, by zmiana była potraktowana dbałością o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, patrząc po tym, jaką historię platforma ma w zapewnianiu obu tych kwestii. Podejrzewa się, że jakąś rolę w tym może odgrywać presja ze strony Google, by ich domyślna aplikacja była jedyną do obsługi SMS'ów, ponieważ obsługuje ona także promowany bardzo przez Google format RCS.

