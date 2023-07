Rozwój technologii użytkowej nie zawsze zmierzał w tym właściwym kierunku - pamiętamy wiele krętych dróg i problemów, z jakimi mierzyliśmy się przez pewien czas. Przy okazji jednak powstały rozwiązania, które pomagają nam w innych sytuacjach - tak bowiem postrzegam całą sprawę hubów USB-C, których popularność wybuchła po premierze MacBooków jedynie z portami USB-C. Dziś te akcesoria pozwalają nam jeszcze bardziej wykorzystać możliwości tabletów czy smartfonów, np. podłączając zewnętrzne ekrany, dyski czy kopiując zdjęcia z karty pamięci z aparatu. Od pewnego czasu sprawdzałem jak radzi sobie Belkin USB-C hub 7 w 1.

Drugim akcesorium, które testowałem w ostatnim czasie, a które sporo zmieniło w mojej codzienności to bezprzewodowy powerbank z MagSafe dla iPhone'a Belkin BoostCharge. Zamiast plątaniny kabli mogę go po prostu przyłączyć za pomocą magnesów do smartfona, a dodatkowo całość zyskuje jeszcze jeden atut, ponieważ powerbank posiada wbudowaną podstawkę. Jakie są plusy i minusy powerbanka z MagSafe i jak sprawdza się na co dzień? Zapraszamy do materiału wideo.