Również od 18 maja czas trwania ogłoszeń będzie nieograniczony aż do momentu zakupu danego produktu lub zakończenia ich przez sprzedającego. Ponadto zwiększony zostanie limit ogłoszeń w kategorii Motoryzacja – z 5 na 10, a w pozostałych kategoriach z 50 do 200.

Nowe warunki dla Super Sprzedawców

Do tej pory, aby zostać Super Sprzedawcom można było mieć maksymalnie 5 nierozwiązanych dyskusji, po nowemu Allegro zwiększa ten limit do 20. Nie zmienia się za to maksymalny stosunek nierozwiązanych dyskusji do liczby transakcji na koncie w ostatnich 30 dniach, będzie nadal wynosił 0,02%.

Dla tych, którzy już mają status Super Sprzedawcy, aby go zachować maksymalnie będą mogli mieć 32 nierozwiązane dyskusje, w miejsce obecnych 8.

Inne zmiany na Allegro

18 maja pojawi się na Allegro nowa kategoria – Catering. To nowe miejsce dla sprzedawców, którzy będą mogli wystawiać w niej oferty dań czy na catering pudełkowy wraz z dostawą.

od 18 maja w kategorii Produkty inwestycyjne i Złote monety kolekcjonerskie sprzedawcy będą musieli ustawić krótszy czas wysyłki, nie dłuższy niż 24 godziny oraz posiadać wskaźnik poleceń na poziomie co najmniej 98%.

od 18 maja Allegro umożliwi zakładanie kont organizacjom charytatywnym, które to będą mogły zacząć wystawiać oferty i licytacje charytatywne.

od 18 maja nie będzie można posługiwać się nazwą konta wprowadzającą w błąd (na przykład nazwa konta/login apteka, będzie mogła być wykorzystywana tylko przez zweryfikowanych farmaceutów).

od 1 czerwca rozszerzona zostanie Strefa Mechanika o premiowanie Monetami za zakupy w kategoriach Opony i felgi, Pióra wycieraczek, Żarówki oraz Holowanie.

od 26 lipca płatności za zakupy będzie można realizować poprzez usługę Przelewy24.

Wygaśnięcie umowy z Pocztą Polską

Do końca maja wygasają umowy z Pocztą Polską na dostawę metodami, które w nazwie mają przedrostek Allegro. Co oznacza, że od początku czerwca dostawy tymi metodami będą droższe.

metoda dostawy przesyłka poza Allegro Smart! przesyłka Allegro Smart! maksymalna cena w cennikach Allegro Pocztex Kurier 48 10,99 zł brutto 3,99 zł brutto 11,99 zł brutto Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie 14,99 zł brutto – 15,99 zł brutto Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch 9,49 zł brutto 0zł 9,99 zł brutto Allegro Punkty Poczta pobranie 12,99 zł brutto – 13,99 zł brutto Allegro Przesyłka Polecona 6,49 zł brutto 0zł 6,99 zł brutto

W tym celu Allegro przygotowało dla sprzedawców nową ofertę na dostawy tymi metodami, które będzie można rozliczać bezpośrednio z Allegro z pominięciem Poczty Polskiej. Powyższa oferta wejdzie w życie 29 maja, ale już od 15 maja będzie można ustawiać nowe maksymalne ceny dla tych metod.

W takim przypadku za przesyłki Allegro Smart!, pomiędzy 15 a 29 maja Allegro będzie zwracało takie same kwoty jak dotychczas, czyli:

do 6 zł dla metody Allegro Pocztex Kurier 48

do 8 zł dla metody Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch

do 5,90 zł dla metody Allegro Przesyłka Polecona.

Z kolei od 29 maja będzie obowiązywał nowy model rozliczeń w ramach Allegro Smart!: