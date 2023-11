45 milionów graczy w jeden dzień! Rekord po 6 latach od premiery

Fortnite miał swoje wzloty i momenty triumfu, ale chyba nikt nie spodziewał się takich wyników po 6 latach od premiery. Epic Games rozbiło bank, a wystarczyło tylko wysłuchać graczy, przestać kombinować i przywrócić starą mapę. Efekt? Gigantyczne tłumy na serwerach.

Fortnite wrócił do korzeni – klasyczne mapy, pojazdy i bronie znów brylowały na serwerach

Jeden z największych popularyzatorów gatunku Battle Royal mocno zmieniał się przez ostatnie lata. Twórcy w zasadzie kompletnie przebudowali mechanikę, dodając do rozgrywki wiele – w opinii graczy – niepotrzebnych dodatków, które sprawiły, że po starym Fortnite pozostały tylko piękne wspomnienia. Społeczność bardzo długo naciskała na Epic Games, by stare bronie, mapy i mechaniki powróciły, jednak dopiero po 6 latach udało się wywrzeć na developera wystarczający nacisk. Zaowocował on eventem OG, czyli powrotem do klasycznych doświadczeń – prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Najnowsze wydarzenie było połączaniem najpopularniejszych i najbardziej viralowych elementów z pierwszych sezonów gry, czyli czasów, gdy Fortnite mógł chwalić się mianem światowego fenomenu. Stare miejscówki, gnaty i pojazdy powróciły, więc graczy nie trzeba było szczególnie namawiać do powrotu. Tylko w samym dniu startu eventu w Fortnite zagrało aż 44,7 miliona osób! To absolutny rekord gry i to w czasach, gdy Battle Royal od Epic Games raczej zmierzł powoli w stronę utraty popularności. Dodajmy do tego fakt, że osoby przyciągnięte wydarzeniem rozegrały łącznie 102 miliony godzin!

Zainteresowanie było tak duże, że momentami serwery nie dawały rady, a gracze musieli cierpliwe oglądać ekran logowania. Takiego sukcesu nie spodziewał się nawet sam Epic, więc możemy przypuszczać, że teraz Fortnite będzie powracać do korzeni znacznie częściej.

