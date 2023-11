“W tym stroju nie zagrasz młoda damo!”, czyli jak Fortnite cenzuruje kostiumy postaci

Dostosowanie cyfrowej rzeczywistości do najmłodszych odbiorców to wyzwanie dla całego świata. Coraz więcej mówi się o zagrożeniach, regulacjach prawnych i odpowiedniej adaptacji mediów społecznościowych pod kątem dzieci. I bardzo dobrze. Nawet Fortnite, czyli gra, która cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych, doczekał się pewnych modyfikacji. Okazuje się, że nie wszystkie stroje wirtualnych bohaterów są odpowiednie dla dzieci...

Jak informuje serwis The Verge, w Fortnite wprowadzono niedawno system oznaczeń wiekowych. Różne rodzaje doświadczeń dostępnych w grze zostały sklasyfikowane pod kątem wieku graczy. Ruch ten spowodował, że niektóre stroje bohaterów przestały się wyświetlać wszędzie tam, gdzie rozgrywka przeznaczona jest dla dzieci. Zespół Fortnite poinformował o zmianach za pośrednictwem wpisu na ich oficjalnym blogu.

Zmiany, które wprowadzono do gry, mogą wywołać zamieszanie wśród graczy. Niektórzy zauważyli, że nawet niewinnie wyglądające stroje, które raczej nikogo nie gorszą, stały się dostępne tylko w doświadczeniach oznaczonych jako "dla wszystkich" lub "dla wszystkich powyżej 10 lat". Jeden z redaktorów The Verge przywołuje jedną z takich sytuacji. Podczas odwiedzania doświadczenia tematycznego związanego z nagrodami The Game Awards, założył on strój zdobyty w bieżącym sezonie battle pass. W lobby gry pojawiło się jednak ostrzeżenie:

"Wybrany strój nie może być używany w doświadczeniach o takiej kategorii wiekowej".

Było to o tyle zaskakujące, że żaden element stroju nie wydawał się kontrowersyjny lub nieodpowiedni dla młodszych graczy. Odkryto również, że niedozwolone dla graczy poniżej 10 roku życia są również niektóre dodatki do strojów (przywoływane akcesorium określono enigmatycznym określeniem "metalowy kot/samochód/kula"). Po dołączeniu do rozgrywki przeznaczonej dla dzieci przedmiot po prostu został usunięty ze stroju.

W komunikacie na blogu Epic Games nie podano dokładnych kryteriów decydujących o niedozwolonym stroju w poszczególnych doświadczeniach, a na pytanie o szczegóły, rzecznik Epic Games, Jake Jones, odsyła nas ponownie do wpisu na blogu.

Twórcy gry twierdzą, że jedynie 7% outfitów jest kompatybilnych z doświadczeniami oznaczonymi jako "dla nastolatków". Epic Games zapowiada jednak, że w ciągu roku większość zablokowanych strojów będzie dostępna we wszystkich doświadczeniach poprzez automatyczne dostosowywanie wyglądu bohaterów. Rzecznik firmy, Dan Walsh, przedstawił przykładową sytuację, w której element broni przyczepiony do stroju, może zostać usunięty:

"Nie wszystkie kosmetyczne elementy stroju będzie można zmienić, zwłaszcza w przypadkach, gdzie wymagałoby to całkowitego przemodelowania stroju, ale pracujemy nad tym, aby rozwiązać jak najwięcej z tych przypadków".

To jednak nie koniec nowości związanych z ochroną najmłodszych. Oprócz wprowadzenia ocen wiekowych Fortnite dodatkowo umożliwia teraz zgłaszanie rozmów głosowych.

źródło: The Verge