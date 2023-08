Koniec niechcianych nudesów w prywatnych wiadomościach na Instagramie?

Z tego co opowiadają mi koleżanki, które aktywnie korzystają z Instagrama lub randkują za pomocą Tindera, niechciane wiadomości, w których pojawiają się męskie genitalia to prawdziwa plaga tych serwisów. Wygląda na to, że ktoś w końcu próbuje coś z tym zrobić. Pytanie, na ile będzie to skuteczne…

Z nową funkcją, którą właśnie wprowadza Instagram, osoby chcące wysyłać prywatne wiadomości do osób, które ich nie obserwują, napotkają dwa nowe ograniczenia. Po pierwsze, zamiast móc wysyłać nielimitowaną liczbę zapytań o DM do kogoś, kto Cię nie obserwuje, teraz będziesz mógł wysłać tylko jedną wiadomość. Możliwość dalszego wysyłania DM-ów będzie możliwa dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia do rozmowy.

Po drugie, zaproszenia do DM mają być teraz ograniczone tylko do tekstu. Oznacza to, że możliwość wysyłania obrazów, filmów lub notatek głosowych do kogoś, kto nie obserwuje nadawcy, będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu zaproszenia.

Źródło: Depositphotos

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Instagram twierdzi, że dzięki tym nowym ograniczeniom, użytkownicy nie będą już otrzymywać niechcianych obrazów czy filmów od obcych. Nie będą też nękani natarczywymi wiadomościami. Gigant mediów społecznościowych zauważa, że będzie to szczególnie korzystne dla kobiet, które często otrzymują niechciane nudesy w prywatnych wiadomościach.

"Chcemy, aby ludzie czuli się pewnie i mieli kontrolę, gdy otwierają swoją skrzynkę odbiorczą" — powiedziała Cindy Southworth, szefowa ds. Bezpieczeństwa Kobiet w Meta. „Właśnie dlatego testujemy nowe funkcje, które sprawiają, że ludzie nie mogą otrzymywać obrazów, filmów ani wielu wiadomości naraz od kogoś, kogo nie obserwują, dopóki nie zaakceptują zaproszenia do rozmowy. Jesteśmy wdzięczni za opinie, które otrzymujemy od naszej społeczności. Będziemy dalej wsłuchiwać się w głos użytkowników, aby sprawić, żeby czuli się bezpieczniej na Instagramie”.

Prywatność na Instagramie

Nowa funkcja DM dołącza do istniejących na Instagramie ograniczeń, które mają na celu ochronę użytkowników przed nadużyciami i niechcianym kontaktem. Aplikacja ma ustawienie "Ukryte słowa", gdzie zapytania o DM zawierające obraźliwe słowa, frazy i emotikony są automatycznie wysyłane do ukrytego folderu. Instagram ma także funkcję "Limity", która chroni użytkowników przed nagłymi wzrostami niechcianych komentarzy lub zapytań o DM. Dodatkowo Instagram posiada też opcję "Ogranicz", która pozwala dyskretnie obserwować osobę, z którą nie chcemy wchodzić w interakcje, ale bez „twardego blokowania”. Po ograniczeniu użytkownika, jakiekolwiek komentarze, które osoba zostawi pod postami, będą widoczne tylko dla nich, a oni nie będą wiedzieć, że nikt inny ich nie widzi. Co więcej, wszystkie DM-y, które wyśle taka osoba, trafią do twojego folderu z zapytaniami o DM. Oczywiście, zawsze możemy po prostu kogoś zablokować, aby nie mógł więcej wysyłać nam wiadomości.