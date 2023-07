Urządzenia na upały. Przegląd gadżetów, które pozwolą je przetrwać

Lato wydaje się być najlepszą porą roku - w końcu mamy wakacje, możliwość wyjazdu na urlop, odpoczynek w pełnym słońcu i lekkich ubraniach. Jednak już kilka minut w upale wystarcza, że myślimy o powrocie do klimatyzowanego pomieszczenia, zasłonienia szczelnie okien i zapomnienia o świecie zewnętrznym. Choć nie ma jednego, skutecznego środka na upał, możemy z nim walczyć - pomagają w tym także nowe technologie.

Źródło: Unsplash

Zanim jednak przejdziemy do gadżetów, przypomnijmy kilka ogólnych zasad radzenia sobie z wysokimi temperaturami i ostrym słońcem. Ważne jest regularne nawadnianie organizmu, unikanie napojów alkoholowych i kofeinowych, które mogą dodatkowo odwadniać. Kolejnym sposobem jest noszenie odpowiedniego ubrania. Warto wybierać luźne, lekkie i jasne ubrania wykonane z przewiewnych materiałów, takich jak bawełna. Unikaj ciężkich, przylegających ubrań, które mogą utrudniać wentylację ciała i powodować dyskomfort w czasie upałów.

Równie ważne jest chronienie się przed słońcem. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia (zwykle w godzinach 11-16). W celu ochrony przed oparzeniami warto nosić kapelusz lub używać parasola oraz nakładać krem z filtrem przeciwsłonecznym. Jeśli dostępne są wentylatory lub klimatyzacja, warto z nich korzystać, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń. W przypadku klimatyzacji ważne jest ustawienie optymalnej temperatury, zapewniającej komfort, jednocześnie unikając nadmiernego obciążenia sprzętu elektronicznego i dużego zużycia energii.

Walka z upałami? Te gadżety pomogą przetrwać najgorsze temperatury

Lekkie, przewiewne ubrania, czapka na głowę, krem z filtrem i szukanie cienia - to raczej standard jeśli chodzi o walkę z upałem i słońcem. Jednak to nie zawsze wystarcza, a szukanie klimatyzowanych sklepów, restauracji, czy jakiegokolwiek budynku do którego możemy wjeść nie zawsze jest możliwe. Z pomocą przychodzą różnej maści gadżety, które w jakimś stopniu zmniejszą nasze cierpienie w upale. Wachlarze nie są już wyłącznie domeną kobiet, którym przeszkadza upał. Po wiatraki ręczne, kieszonkowe wentylatory a nawet małych rozmiarów wentylatory ładowanie przez USB, a nawet klimatyzatory zakładane na szyję cieszą się dużym zainteresowaniem, bez względu na płeć.

Jak przetrwać upały?

To niewielkie urządzenia, które można nosić przy sobie, aby zapewnić odrobinę ulgi w czasie upałów. Mogą być przydatne zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Ciekawym rozwiązaniem są ręczniki chłodzące wykonane z specjalnego materiału, który zapewnia uczucie chłodzenia po zamoczeniu i odciśnięciu nadmiaru wody. Można je zawinąć wokół szyi, czoła lub nadgarstków, aby zwiększyć komfort w gorące dni. Innym interesującym produktem jest opaska chłodząca. Zaprojektowana tak, by można ją było nosić na nadgarstku lub kostce i pomaga w obniżeniu temperatury ciała dając dodatkowe poczucie orzeźwienia. Dużą popularnością cieszą się różnej maści bidony i butelki termiczne, dzięki którym przez kilka godzin możemy cieszyć się chłodnym napojem lub wodą w nich przechowywanych - także jeśli jesteśmy w pełnym słońcu - warto jednak pamiętać o regularnym ich uzupełnianiu. Odpowiednie nawodnienie to podstawa ochrony przed wysokimi temperaturami.

Nikt nie lubi gorąca - nasz smartfon też. Wystawienie go na wysokie temperatury to proszenie się o problemy. Przykładowo - jeśli iPhone znajduje się w otoczeniu, gdzie temperatura przekracza 35 stopni, a odczuwalna jest jeszcze większa, mogą pojawić się komunikaty informujące o przegrzaniu się urządzenia i braku możliwości korzystania z niego do chwili, gdy temperatura nie spadnie. Wysokie temperatury sprzyjają także szybszemu rozładowaniu baterii. By tego uniknąć można sięgnąć po różne rozwiązania zmniejszające ryzyko przegrzania - jednym z nich są produkty firmy PHOOZY.

Gadżety na upały. Uwaga na słońce i wysokie temperatury

To obudowa termiczna, która chroni telefon przed szkodliwym działaniem słońca i wysokich temperatur. Opracowana w oparciu o technologię skafandrów kosmicznych chroniących astronautów w trudnych warunkach kosmicznych, nie chroni wyłącznie przed słońcem, ale także przed ekstremalnymi upałami i mrozem, zapewniając jednocześnie ochronę przed upadkami. Jej konstrukcja pozwala także uniknąć zatopienia smartfona gdyby wpadł do wody - będzie się on unosił bezpiecznie zamknięty w obudowie. PHOOZY ma też w swojej ofercie torby na laptopa czy tablet oraz butelki termiczne utrzymujące niskie temperatury przechowywanych w nich napojów.

Źródło: Unsplash

Upał w domu? Niewątpliwym atutem nowoczesnych lodówek są dodatkowe funkcje - np. kostkarka lub dystrybutor zimnej wody, które ratują nas w najgorętsze dni dostarczając lód lub zimne napoje. Warto też pamiętać o schłodzeniu sprzętów elektronicznych. Do komputerów przenośnych można dokupić specjalne podstawki wyposażone w wentylatory, które utrzymają niską temperaturę urządzenia na którym pracujemy nawet kilka godzin, i które może szybko nagrzać się emitując swoje ciepło, które i my poczujemy - bo chyba nikt nie lubi pracować na "rozgrzanym do czerwoności" sprzęcie w gorące dni. Do komputera podłączymy też przenośny wentylator biurkowy ładowany USB. Choć odrobinę umili nam pracę zdalną w nie zawsze komfortowych warunkach - nie każdy ma w domu pełnoprawną klimatyzację.

Nie ma jednego dobrego sposobu na upał i wysokie temperatury. Możemy jedynie szukać i sprawdzać, co pozwoli nam przetrwać najgorętsze dni.