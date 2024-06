Koniec czekania – "Yellowstone" powraca! Znamy szczegóły

Historia rodziny Duttonów, ranczerów z Montany, na której czele stoi John Dutton (w tej roli Kevin Costner), podbiła serca na całym świecie – także w Polsce, gdzie nie był ogólnodostępny. W naszym kraju oficjalnie pojawił się dopiero w zeszłym roku wraz z serwisem SkyShowtime, który debiutował w lutym 2023 roku. Zgodnie z oczekiwaniami serial z miejsca stał się hitem tej platformy i wciągnął widzów na długie godziny dzięki 5 sezonom i dwóm spin offom, które również warto zobaczyć. Ci, którzy z rodziną Duttonów jeszcze się nie zapoznali i nie chcą inwestować w kolejne platformy, będą mieli taką możliwość dzięki stacji TVN, która zapowiedziała emisję "Yellowstone". Od 1 lipca, w każdy poniedziałek o 22:50 widzowie będą mogli towarzyszyć bohaterom w ich zmaganiach o utrzymanie cennego rancza.

A dla tych, którzy niecierpliwią się na powrót nowych odcinków, też mamy doskonałą wiadomość. Po półtora roku przerwy, strajku scenarzystów, a później aktorów, "Yellowstone" oficjalnie powraca z kolejnymi odcinkami 5. sezonu, które zakończą całą serię. Miesiące niepokojów, plotek i przecieków. Brak konkretów i kontrowersje związane z Kevinem Costnerem odgrywającym kluczową rolę w serialu. Twórcy, jak i platforma Paramount Network potwierdzili właśnie, że prace na planie idą bardzo dobrze i są gotowi zdradzić, że 5. sezon powróci na małe ekrany. Widzowie nie będą musieli na nie czekać bardzo długo. Serial wróci z 6 nowymi epizodami już 10 listopada tego roku.

Koniec czekania. "Yellowstone" powraca!

A co z Polską? Finałowe odcinki 5. sezonu "Yellowstone" będzie można obejrzeć na platformie SkyShowtime i to z niewielkim opóźnieniem względem amerykańskiej premiery. Serial w Stanach Zjednoczonych powróci do Paramount Network już 10 listopada, a Polscy widzowie będą mieli szansę obejrzeć 9. epizod kilka dni później – w czwartek 14 listopada. SkyShowtime już podgrzewa atmosferę, prezentując króciutki teaser zdradzający jedynie datę premiery i podkreślający, że to koniec czekania!

Na co mogą liczyć widzowie czekający na kolejne odcinki? Przede wszystkim na zmiany w obsadzie, gdyż z "Yellowstone" pożegnał się Kevin Costner. I choć aktor mówił otwarcie, że chętnie powróciłby do swojej roli, nic nie wskazuje, by tak się stało. Kilka godzin po oficjalnym potwierdzeniu premiery drugiej części 5. sezonu, Costner potwierdził oficjalnie, że nie zobaczymy go w roli Johna. Aktor przez ostatnie półtora roku skupiał się na swoim innym projekcie, filmie "Horizon" i ma nadzieję, że fani Yellowstone, jak i jego samego spotkają się wspólnie w kinie.

Co więc czeka rodzinę Duttonów i jak scenarzyści rozwiążą kwestie bohatera, w którego od samego początku wcielał się Costner? Na odpowiedzi musimy jeszcze trochę poczekać. Finałowe odcinki 5. sezonu kręcone są obecnie w Montanie, a pierwszy zwiastun powinien pojawić się na kilka tygodni przed ich premierą. A co dalej? W przygotowaniu jest kolejny spin off serii zatytułowany "2024". Zagrać ma w nim Matthew McConaughey – i to na ten moment jedyna potwierdzona informacja na temat tej produkcji.