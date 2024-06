Kinowe hity i dużo nowości - mocne zapowiedzi premier na SkyShowtime

Platforma SkyShowtime, skupiająca w ofercie przede wszystkim produkcje studia Paramount, NBCUniversal i Sky Studios, przedstawiła listę nowych tytułów, które zadebiutują na serwisie w tym i nadchodzącym roku. Jednym z najważniejszych tytułów jest film dokumentalny "Schmeichel", który przybliża sylwetkę legendarnego bramkarza Petera Schmeichela. Duński bramkarz polskiego pochodzenia jest najbardziej utytułowanym bramkarzem w historii Premier League i jednym z najwybitniejszych bramkarzy wszech czasów.

Kolejnym interesującym dokumentem jest "Klitschko: More Than a Fight" w reżyserii Kevina Macdonalda. Ten pełnometrażowy film oferuje unikalny wgląd w życie i karierę braci Kliczko, którzy przez ponad dekadę dominowali w boksie wagi ciężkiej. Dokument przedstawia drogę Witalija Kliczki od ringu do kariery politycznej, a ostatecznie do roli dowódcy obrony stolicy Ukrainy.

Nowy serial od twórcy Yellowstone

Wśród nowych seriali na wyłączność na SkyShowtime znajdzie się "The Day of the Jackal", 10-odcinkowa adaptacja powieści Fredericka Forsytha i filmu z 1973 roku. W tej współczesnej odsłonie kultowego thrillera zobaczymy Eddiego Redmayne’a w roli Szakala, nieuchwytnego zabójcy, oraz Lashanę Lynch jako agentkę MI6 ścigającą go po całym świecie. Uzupełnieniem obsady jest Úrsula Corberó, znana z La Casa De Papel, która wciela się w postać Nurii.

Ciekawie zapowiada się także "Landman", stworzony przez Taylora Sheridana i Christiana Wallace’a. Serial przedstawia współczesną opowieść o poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych i w głównych rolach zobaczymy Billy’ego Boba Thorntona oraz Demi Moore. Serial zapowiada się jako intensywne dramatyczne doświadczenie, które przyciągnie wielu widzów. Nie zabraknie także powrotów ulubionych seriali z nowymi sezonami. Wśród nich znajdą się m.in. 2. sezon "Frasiera", 2. sezon "Poker Face", 2. sezon "Lioness", 2. sezon "Tulsa King" oraz wielki powrót drugiej części 5. sezonu "Yellowstone".

Pierwszy polski serial SkyShowtime Śleboda

SkyShowtime przygotowuje także kilka produkcji lokalnych, w tym pierwszy polski serial oryginalny Śleboda, który ma przyciągnąć rodzimego widza. Serial ten, z udziałem Marii Dębskiej, Macieja Musiała i Piotra Packa, będzie pierwszą lokalnie zamówioną produkcją SkyShowtime stworzona dla polskiej publiczności. Anka Serafin, młoda doktor antropologii i główna postać książki "Śleboda" na podstawie której powstaje produkcja, wraz z dziennikarzem Sebastianem Strzygoniem, zostaje wciągnięta w wir śledztwa dotyczącego brutalnego morderstwa. Historia rozgrywa się w Tatrach, gdzie odkrywają oni zmasakrowane ciało Jana Ślebody, wiekowego górala. Ich poszukiwania prawdy prowadzą przez zawiłości góralskich tradycji i historii.

SkyShowtime regularnie poszerza katalog o kinowe hity, jak "Oppenheimer" czy "Mission: Impossible: Dead Reckoning" - nie inaczej będzie w najbliższej i nieco oddalonej przyszłości. W nadchodzących miesiącach na platformie pojawią się m.in. "Bob Marley: One Love", "Wredne Dziewczyny", "Wyfrunięci" oraz nominowane do Oscara "Przesilenie zimowe".

Ten ostatni okazał się zaskakująco dużym sukcesem. Film przenosi nas pod koniec 1970 roku, gdy prawie wszyscy uczniowie Barton Academy wyjeżdżają na święta, pozostawiając 15-letniego Angusa pod opieką nielubianego nauczyciela historii Paula Hunhama. Profesor, znany z drwin i krytyki, tworzy napiętą atmosferę. W internacie zostaje również kucharka Mary, która spędza święta na gotowaniu i oglądaniu telewizji. Trójka osamotnionych bohaterów spędza razem przerwę świąteczną, zmagając się z własnymi problemami: brakiem perspektyw, utratą ambicji i życiem ograniczonym do szkoły.

SkyShowtime przygotowuje niezwykle bogatą ofertę nowych filmów i seriali, ale dokładne daty premier większości z powyższych produkcji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

