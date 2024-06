Drugi sezon hitowego serialu od HBO zadebiutuje dopiero w przyszłym tygodniu, ale gigant VOD już teraz kolejne odcinki. Za sterami produkcji ponownie stanie doceniany showrunner.

Ród Smoka to kura znosząca złotej jaja. Nowe sezony na horyzoncie

W sieci pojawiają się już pierwsze przedpremierowe opinie na temat nowych odcinków Rodu Smoka, a recenzenci zachwalają wciągającą fabułę, porównywalną do złotego okresu Gry o tron. Portale zza oceanu pokusiły się nawet o stwierdzenia takie jak „najgorętsza premiera lata”, więc nie dziwne, że HBO idzie za ciosem i już teraz zapowiada trzeci sezon przygód dynastii Targaryenów.

HBO nie zdradziło jeszcze fabularnych szczegółów – co oczywiste, z uwagi na fakt, że odcinki drugiego sezonu nie miały jeszcze premiery – ale twórcy serialu potwierdzili, że nad kolejnymi epizodami będzie pracować ta sama ekipa z Ryanem Condalem na czele.

George, Ryan, pozostali wspaniali producenci wykonawczy, obsada i ekipa produkcyjna zdobyli nowe szczyty w drugim sezonie "Rodu Smoka". Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wysiłku, który włożyli w jego stworzenie, skali i rozmachu, które mogą konkurować tylko z jego wspaniałą historią. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy mogli kontynuować sagę Rodu Targaryen i podziwiać efekty pracy tej ekipy w kolejnym, trzecim sezonie – HBO

Zanim jednak zasiądziemy do „trójki”, czekają nas nowe odcinki drugiego sezonu, które zadebiutują na platformie Max 17 czerwca. Na ekranie pojawią się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, a wydarzenia rozgrywać będą się na 200 lat przed Grą o tron i przedstawią widzom powolny zmierzch dynastii Targaryenów.

