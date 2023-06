Marka Blue przestaje istnieć. Po jej wykupieniu Logitech w całości włączył portfolio firmy do oferty własnej.

Jeżeli ktoś oglądał streamy czy też treści na YouTube w okolicach 2010 roku, zapewne kojarzy, że wielu różnych streamerów czy YouTuberów, pomimo kompletnie różnych rzeczy, które tworzyli, miało ze sobą coś wspólnego. Tym czymś był wykorzystywany do nagrań sprzęt, a konkretnie - mikrofon Blue Yeti, który gościł na biurku praktycznie każdej osoby zajmującej się w tamtym czasie YouTubem. Marka stała się tak znana, że nawet jeżeli ktoś nie interesował się technologią, kojarzył, czym Blue Yeti jest.

Oczywiście - czas poszedł naprzód i inne marki, w szczególności Shure, zdążyły nadgonić, a sama marka BLue została kupiona przez Logitecha. Dziś mikrofonów z serii Blue nie widzi się już tak dużo. Wciąż jednak jest to jak najbardziej rozpoznawalna marka i nazwa, która wiele mówi nawet osobom, które nie interesują się tematem na co dzień.

Dlatego dziwi mnie, dlaczego Logitech... właśnie ją pogrzebał

Jak donosi Engadget, marka Blue właśnie została zlikwidowana przez Logitecha, a mikrofony takie jak Yeti czy Snowball zostały włączone jako zwykłe produkty do gamingowej linii Logitech G. To samo tyczy się produktów premium jak serii Astro.

Celem takiego zabiegu, jak obiecuje sama firma, jest "lepsza integracja" z istniejącym portfolio firmy, co może oznaczać chociażby aplikację G HUB. To jednak mogło zostać wykonane bez uśmiercania znanej marki. Dlatego, mi przynajmniej wydaje się, że ruch ten miał na celu po prostu promocję samego brandu Logitecha, ponieważ pomimo znaczka Blue, jeden z najsławniejszych mikrofonów to teraz po prostu Logitech Yeti.

Myślicie, że marka Blue przetrwa te zawirowania, czy to już koniec ulubionych przez wielu mikrofonów?