Konferencja Apple: gdzie, kiedy, jak i o której oglądać zapowiedź iPhone 14?

Konferencja Apple 7 września 2022 - czego się spodziewać?

Jak zawsze przed takimi wydarzeniami, internet od wielu miesięcy aż huczy od plotek na temat tego, czego można spodziewać się po konferencji. I nie stanowi żadnej tajemnicy to, że najważniejszą nowością podczas imprezy będą nowe smartfony — cała linia iPhone 14. W tym roku, jeśli wierzyć przeciekom, ma zabraknąć wariantu iPhone 14 Mini — a poza zwykłą czternastką, portfolio ma rozszerzyć się o modele iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Na samych smartfonach jednak zestaw nowości się jeszcze nie skończy.

Poza nowymi iPhone'ami, na konferencji mamy też doczekać się nowych zegarków Apple Watch. Dotychczasowe przecieki sugerują, że poza Apple Watch series 8 zobaczymy także inne modele zegarków: Apple Watch SE drugiej generacji, a także Apple Watch Pro, kierowany ku najbardziej wymagającym użytkownikom. Ponadto na evencie miałyby zadebiutować także słuchawki AirPods Pro drugiej generacji. Od premiery ostatnich modeli minęły już trzy lata — wydaje się to zatem dość rozsądnym czasem na premierę nowej wersji. Od dawna plotkuje się o tym, że sprzęt miałby otrzymać funkcje związane z monitorowaniem zdrowia. Ostatnie przecieki jednak sugerują jedynie wsparcie nowych kodeków i kilka drobnych zmian, a nie rewolucję i nowe funkcje produktu, które zaoferują więcej pomiarów. Nowych sztuczek ma nauczyć się jednak samo etui, które dzięki wbudowanemu dźwiękowi można będzie lokalizować za pośrednictwem aplikacji "Znajdź mój" — zakładając oczywiście, że dotychczasowe informacje się potwierdzą.

Gdzie i o której oglądać konferencję Apple, na której zapowiedziany zostanie iPhone 14?

Konferencja Apple Far Out rozpocznie się o godzinie 19 polskiego czasu w najbliższą środę, 7 września. Transmisja na żywo będzie dostępna w kilku źródłach — ale do najpopularniejszych i najlepszych bez wątpienia należeć będzie ta oficjalna od Apple (dostępna na dedykowanej podstronie internetowej, a także w aplikacji Apple TV na sprzętach firmy, a także telewizorach, konsolach i przystawkach) oraz YouTube. Drugą z opcji możecie podejrzeć poniżej i już teraz dołączyć do grona oczekujących — opcjonalnie skorzystać z opcji powiadomień, by nie zapomnieć o tym, gdy impreza się już rozpocznie.