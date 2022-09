Apple trzecią najbardziej pożądaną w USA marką... samochodów

Apple przed Fordem i Teslą

Strategic Vision od blisko 30 lat przeprowadza coroczną ankietę wśród Amerykanów pytając ich o preferencje dotyczące wyboru nowego samochodu. Jest to część większego raportu na temat branży motoryzacyjnej, ale w tym roku do zestawienia ponad 40 producentów aut dorzucono markę Apple, o której mówi się od kilku lat, że może pracować nad swoim własnym pojazdem. W rezultacie okazało się, że bardzo wielu konsumentów z chęcią kupiłoby samochód z logo nadgryzionego jabłka, bo Apple wylądowało na podium tego zestawienia. Na pytanie o najbardziej preferowaną markę przy kupnie nowego samochodu, aż 26% respondentów wybrało Apple jako markę, którą na pewno wzięłoby pod uwagę.

To trzeci wynik na ponad 40 producentów dostępnych do wyboru. Co prawda do lidera, którym jest Toyota (38%) oraz drugiej Hondy (32%) jeszcze trochę brakuje, ale przewaga nad czwartym Fordem (21%) i Teslą (20%) jest całkiem wyraźna. Jeśli Apple wprowadzi na rynek swój samochód, to prawie na pewno będzie to auto elektryczne, więc pozycja Tesli wydaje się tu najbardziej zagrożona. Tym bardziej, że wśród posiadaczy samochodów tej marki, aż 50% respondentów odpowiedziało, że chętnie rozważyłoby zakup auta Apple. Potencjalni klienci doceniają przede wszystkim jakość wykonania oferowaną przez Apple. Wyraźnie zatem widać ile dobra marka znaczy w dzisiejszym świecie.

Apple nie wyprodukowało jeszcze żadnego samochodu w swojej historii. Ba nawet nie wiadomo czy nad takowym projektem pracuje, ale jest niemal pewne, że gdyby pojawiło się na rynku i oferowało konkurencyjne parametry, to chętnych nie zabraknie. Gdybym był producentem samochodów to po takich wynikach ankiety rozważyłbym czy nie warto czasami wejść we współpracę z Apple. Tym bardziej, że gigant z Cupertino pracuje nad zdobyciem przyczółku w branży dzięki planom związanym z rozwojem usługi Car Play. Tutaj bez bliskiej współpracy z branżą motoryzacyjną się nie obejdzie, a wtedy jesteśmy już tylko o krok do samochodu z logo Apple na masce.

źródło: Strategic Vision