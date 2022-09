AirPods to ogromny sukces ze strony Apple. Wiele osób z wypiekami na twarzy czeka na nowe generacje słuchawek giganta z Cupertino - czego możemy się po nich spodziewać?

AirPods Pro 2 - co zaoferuje nowa generacja słuchawek Apple?

Dotychczasowe doniesienia sugerowały, że AirPods Pro 2 zostaną wyposażone w zdecydowanie ulepszony procesor, który będzie zdolny do odtwarzania dźwięku Apple Lossless (ALAC). Do tego można spodziewać się kodeku LC3 z obsługą Bluetooth 5.2, który ma zapewnić strumieniowanie o wyższej jakości dźwięku przy mniejszej mocy. Stale przewija się również temat nowych możliwości śledzenia zdrowia i kondycji - chociaż te plotki zostały niedawno zdementowane przez Marka Gurmana z Bloomberga i rzekomo jakiekolwiek funkcje zdrowotne mogą zadebiutować dopiero w późniejszych modelach.

Źródło: 52audio

Było także sporo plotek dotyczących tego, że AirPods Pro 2 mają być pozbawione odstających elementów, które w tej chwili służą chociażby do pauzowania czy przewijania muzyki, przypominając na przykład Galaxy Buds. Według treści udostępnionych 52audio, które zasłynęło z tego, że jako pierwsze pokazało bezbłędne grafiki AirPods 3, jest to nieprawda i sama słuchawka będzie bardzo podobna - o ile nie identyczna - względem pierwszej generacji Pro.

Sporych zmian ma za to doczekać się etui ładujące AirPods Pro 2, które w dolnej części będzie posiadać małe otwory, najprawdopodobniej służące do odtwarzania dźwięku podczas korzystania z wcześniej wspomnianej dodanej obsługi Znajdź. Najbardziej widoczną i odstraszającą estetyczną zmianą jest czarny element znajdujący się na jednym boku etui, który ma pozwolić na przyłączenie case’a do innych urządzeń, nawet kluczy.

Źródło: 52audio

Co z portem ładowania? Sporo insiderów twierdzi, że należy spodziewać się USB-C w etui AirPods Pro 2, chociaż nie brakuje również głosów, że druga generacja słuchawek Pro oraz iPhone 14 mają być ostatnimi urządzeniami Apple ze złączem Lightning. W tej kwestii można zatem spodziewać się wszystkiego - lecz wkrótce wszelkie wątpliwości powinny zostać rozwiane, gdyż słuchawki mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

AirPods 4 - jakie nowości przyniesie nadchodzący podstawowy model?

AirPods 3. generacji zadebiutowały stosunkowo niedawno, lecz już pojawiają się pewne pogłoski dotyczące 4. generacji. “Trójka” przyniosła sporo zmian względem samego wyglądu słuchawki - ta przypominała budową AirPods Pro, tyle, że bez gumki. Same słuchawki gwarantowały dostęp do Spatial Audio oraz Dolby Atmos, lecz niestety były pozbawione ANC (aktywnej redukcji hałasu), która w przypadku AirPods Pro robi ogromną różnicę.

AirPods 4 naturalnie będą wspierały ładowanie MagSafe oraz powinny wydłużyć czas pracy na jednej baterii, który w przypadku trzeciej generacji wynosi 6 godzin (a samo etui zapewnia pracy na 30 godzin) - nie ma jednak dokładnych informacji na temat tego, o jakim wymiarze godzinowym możemy tutaj mówić. Czy będzie ANC? Ciężko stwierdzić. Na ten moment najwięcej doniesień sugeruje, że za pewnik możemy wziąć fakt, iż AirPods 4 - podobnie jak AirPods Pro 2 - będą obsługiwać Bluetooth 5.2 i kodek LC3.

AirPods Max 2 - co czeka nas w najdroższej propozycji od Apple?

AirPods Max 2. generacji to zwyczajnie obowiązek. Słuchawki nauszne Apple za ponad 2 tysiące złotych nie obsługują bowiem Lossless Audio, nawet przez połączenie przewodowe - co w obecnej chwili wydaje się nieśmiesznym żartem, tym bardziej, że Apple Music wspiera bezstratny format przesyłania dźwięku.

Na ten moment najwięcej informacji dotyczących AirPods Max 2 sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z pewnym poziomem wodoodporności, ładowaniem USB-C oraz MagSafe, a także większą ilością kolorów. Co z kodekiem LC3 i obsługą Bluetooth 5.2? Tutaj sporo mówi się o tym, że firma z nadgryzionym jabłkiem w logo wprowadzi te nowości jeszcze dla AirPods Max pierwszej generacji - to oczywiście jest świetna informacja, jednak brak ALAC jest prawdziwą solą w oku i nic nie będzie w stanie tego wynagrodzić, szczególnie w sytuacji, w której musimy wydać tak kolosalne pieniądze za słuchawki.

Obrazek wyróżniający: Akhil Yerabati / Unsplash