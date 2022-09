Na kilka dni przed oficjalną premierą nowych modeli iPhone'a 14 i Apple Watch Series 8 pojawiają się informacje o jeszcze jednym zegarku, nad którym pracuje Apple. Fakt, że Apple Watch Pro powstaje wiemy od kilku miesięcy - pisaliśmy o nim kilkukrotnie. Z większym ekranem, z mocniejszą obudową i nieco zmienionym designem. Stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy z tego typu sprzętami chcą np. ćwiczyć w ekstremalnych warunkach. Apple Watch Pro ma zapewnić im niespotykaną wcześniej wytrzymałość i funkcje, których na próżno szukać w podstawowych modelach.

Źródło: MacRumors

W sieci pojawiły się właśnie zdjęcia obudów ochronnych, nad którymi pracują firmy odpowiedzialne za akcesoria do sprzętów Apple. Choć obudowa dla zegarka, który ma być najbardziej wytrzymałym modelem AW, może wywołać uśmiech na twarzy, akcesorium to zdradzać może wygląd zegarka. A ten ma być nieco inny, niż w pozostałych modelach - bardziej płaski i kanciasty.

To, co zaskakuje najbardziej w opublikowanych zdjęciach obudów, to obecność "wycięć" na dodatkowe przyciski umieszczone na lewej krawędzi Apple Watch Pro. Standardowo, AW posiada dwa przyciski: pokrętło Digital Crown oraz boczny. Do czego mogłyby służyć dodatkowe? Ciężko teraz wróżyć, jednak można sobie wyobrazić, że jeden mógłby odpowiadać za uruchamianie zdefiniowanych wcześniej aplikacji lub uruchamiający dodatkowe funkcje fitness, które będą zawsze pod ręką i nie będą wymagały dostępu do ekranu dotykowego, który w niektórych warunkach atmosferycznych może zwyczajnie nie działać. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już w najbliższą środę.

Apple Watch Pro. Co wiemy o nowym modelu zegarka?

Z kilkoma ciekawostkami przychodzi również Mark Gurman, który w najnowszej odsłonie newslettera Power On dla serwisu Bloomberg, zdradza nieco więcej informacji na temat zegarka. Choć insiderzy nie są tak wylewni, co w przypadku iPhone'a 14 i wszystkich jego modeli, o Apple Watch Pro wiemy coraz więcej. Dzięki większemu ekranowi, AW Pro wyświetlać będzie więcej informacji. Model ten ma być bezpośrednią konkurencją dla zegarków oferowanych przez firmę Garmin znaną m.in. z zaawansowanych zegarków sportowych. AW Pro ma też oferować znacznie większą baterię oraz nowy tryb "low power" oraz tytanową obudowę.