Premiera iPhone 14 zapowiedziana, zapraszamy 7 września

iPhone 14 zostanie zaprezentowany 7 września

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami jakie opublikował Mark Gurman z Bloomberga, najbliższa konferencja produktowa Apple odbędzie się już za 2 tygodnie, 7 września 2022 roku. Co więcej nie będzie to jedynie wirtualna prezentacja, po raz pierwszy od ponad 2 lat Apple zaprosi dziennikarzy do Steve Jobs Theater. Wydarzenie odbędzie się zatem na żywo, ale podobnie jak we wcześniejszych latach będzie również transmitowane online, a relację z prezentacji będziecie mogli na bieżąco przeczytać na łamach Antyweba.

Czego możemy się spodziewać po konferencji zatytułowanej "Far out"? Na pewno Apple pokaże nowe smartfony z rodziny iPhone 14. Spodziewamy się 4 nowych modeli, a tym razem zamiast modelu Mini, na rynek ma trafić model Max z ekranem o przekątnej 6,7 cala, podobnie jak największa wersja z oznaczeniem Pro. iPhone 14 nadal pozostanie z ekranem o przekątnej 6,1 cala, a wersji Mini prawdopodobnie nie będzie wcale, choć pojawiają się plotki, że może to być tylko zasłona dymna. Spodziewamy się też, że standardowy model będzie bardzo zbliżony do iPhone 13, ma mieć ten sam procesor i zbliżone parametry. Więcej zmian oczekujemy po wersji Pro, która dostanie nowy, mocniejszy procesor, Always-On-Display oraz prawdopodobnie zostanie pozbawiona notcha.

Intrygujący jest też tytuł wydarzenia, "Far out" i logo z gwiazd z pewnością coś znaczy, ale trudno zgadywać, czy będzie to jakaś nowa funkcja aparatu czy może np. łączność satelitarna, o której spekuluje się od kilku lat. Jedno jest pewne, całe wydarzenie będzie bardzo ciekawe, a poza nowymi smartfonami, spodziewamy się też zegarków Apple Watch 8. generacji, nowej wersji Apple Watch SE, a także całkiem nowej odsłony najtańszego iPada. Zaznaczcie sobie tę datę w kalendarzach, środa, 7 września o godz. 19:00, z pewnością warto.