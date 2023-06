Konfederacja wraca na Facebooka. Partia wciąż żąda odszkodowania

Na początku 2022 r., gdy Meta zdecydowała się na usunięcie profilu Konfederacji na Facebooku, firma stała na stanowisku, że zrobiła to ze względu na ciągłe łamanie regulaminu przez partię polityczną - chodziło o posty związane z pandemią COVID-19. Konfederacja długo walczyła z Meta o powrót na Facebooka. Doszło nawet do sytuacji, gdzie w sprawę zaangażowany został polski wymiar sprawiedliwości. Teraz okazuje się, że firma zmienia zdanie i Konfederacja może powrócić na Facebooka. Co ciekawe, o powrocie partii na popularnym serwisie społecznościowym informuje Janusz Cieszyński - Minister Cyfryzacji.

Na swoim profilu na Twitterze pisze tak: Presja ma sens. Profil Konfederacji na Facebooku wraca. Możemy się nie zgadzać, ale dla @pisorgpl wolność słowa zawsze będzie najważniejsza.

Konfederacja wraca na Facebooka - po półtora roku nieobecności

Do tych informacji odnieśli się też politycy Konfederacji, którzy również komentują sprawę na Twitterze. Michał Wawer, Skarbnik Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego komentuje tak:

Polityk dodaje również, że Niestety Meta nawet teraz po raz kolejny rozpowszechnia kłamstwa.Konfederacja nigdy nie publikowała fałszywych informacji o pandemii. Meta nie potrafi wskazać żadnego przykładu takiego wpisu. Będziemy kontynuować sądową walkę o przeprosiny i odszkodowanie.

Również biuro prasowe firmy Meta zabrało głos w tej sprawie. W udostępnionym przez serwis rp.pl oświadczeniu czytamy: