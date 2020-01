Chorujesz na raka. Leczy Cię komputer. Co Ty na to?

No, właśnie. Co Ty na to? Gdybym zapytał o to jakieś 10, 20 lat temu, pewnie wielu z Was złapałoby się za głowę. Mimo wszystko w tak newralgicznych sprawach wolelibyśmy polegać na jakkolwiek empatycznym (zależnie od systemu opieki zdrowotnej) człowieku. A jednak, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego - nie miałbym nic przeciwko temu, by z takiej choroby próbował mnie wyprowadzić komputer. Gdyby to miało zwiększyć moje szanse - czemu nie.