Chcecie tanio kupić używany laptop? Poczekajcie do jesieni

Powód trzeci: mniejsze zapotrzebowanie

Prawa rządzące wolnym rynkiem są znane – kiedy popyt jest duży, ceny idą w górę i odwrotnie. W chwili obecnej, po dużym boomie na kupno laptopów, przyjdzie okres, w którym zdecydowanie mniej osób będzie w ogóle potrzebowało tego typu sprzętu. Innymi słowy, kto miał kupić laptopa, to już to zrobił. Dlatego osobom, które będą chciały sprzedać swój sprzęt będzie nieco trudniej to zrobić – konkurencja będzie zwyczajnie dosyć duża. To też może skłonić sprzedawców by patrząc na to, jak prezentują się ceny na rynku, wyszli z bardziej konkurencyjną ofertą, by pozbyć się sprzętu.

Myślę, że w okolicy jesieni sam będę przeczesywał rynek w poszukiwaniu laptopa. Powoli zaczynają wracać wszelkiego rodzaju targi, imprezy na świeżym powietrzu i odnoszę wrażenie, że do pracy w terenie przyda mi się coś bardziej wydajnego. Dodatkowo, mój obecny laptop raczej nie ma co liczyć na Windowsa 11, a system ten zdecydowanie lepiej sprawdza się w przypadku obsługi mniej precyzyjnym touchpadem.