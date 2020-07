Komputery i laptopy atakują ponownie! Najlepsze wyniki sprzedaży od lat

Świat komputerów od lat się zmienia. Ciężar pracy coraz częściej przenosimy z urządzeń stacjonarnych na mobilne i nie mam tu na myśli laptopów. Jest to silnie związane z naszym trybem życie który znacznie przyspieszył w ostatnich latach. Praca coraz rzadziej ogranicza nas w aspekcie np. miejsca zamieszkania czy sposobu wykonywania powierzanych nam zadań. Nikogo więc nie dziwi fakt, że w pierwszym kwartale 2020 sprzedaż komputerów odnotowała spadek mimo lekkiego odbicia w 2019.

Ostatnio przedstawiałem Wam raport dotyczący branży mobilnej, która z powodu koronawirusa zbiera solidna żniwa. Dzisiaj chce porozmawiać o branży komputerów (stacjonarnych i laptopów) ponieważ swój raport opublikował Gartner. Sprawdźmy czy drugi kwartał tego roku zmienił coś dla branży komputerowej.

Sprzedaż komputerów rośnie, ale tylko trochę

Spadki z Q1 zostały odwrócone i słupki idą w górę, ale trzeba przyznać, że nie jest to spektakularne 40% jak w przypadku branży mobilnej. W drugim kwartale 2020 roku sprzedano ok. 64,8 miliona urządzeń co oznacza wzrost na poziomie 2,8% rok do roku. Sprawdźmy kto zyskuje na tym wzroście najwięcej.

Firma Q2 2020 sprzedaż [mln] Q2 2020 udział Q2 2019 sprzedaż Q2 2019 udział Wzrost rok do roku (%) Lenovo 16 197 25,0 15,541 24,7 +4,2 HP Inc. 16 165 24,9 13 810 21,9 +17.1 Dell 10 648 16,4 10 680 16,9 -0,3 Apple 4 368 6,7 4 157 6,6 +5,1 Acer Group 4 007 6,2 3 241 5,1 +23,6 ASUS 3 593 5,5 2 960 4,7 +21,4 Pozostali 9 829 15,2 12 658 20,1 -22,4 SUMA 65 808 100,0 63 047 100,0 +2,8

Top 3:

Acer ASUS HP

Z czego wynikają wzrosty? Chyba nikogo nie dziwi, że jest to pandemia. Cały świat został zmuszony do wycofania się do domów i zamiany ich w prywatne biura lub sale lekcyjne. Dla wielu był to moment, w którym trzeba było zakupić nowy komputer. Przyznaje, że sam jestem jedną z tych osób, które chciały nie chciały, ale zaktualizowały swój domowy sprzęt. W moim wypadku była to rozrywka i kupienie pierwszego do 14 lat komputera gamingowego co bardzo pomogło mi znieść ciągłą izolację.