W 2021 r. kupiłem telefon z 2019. Dlaczego?

Przeglądając smartfony pod kątem swoich preferencji sprawdziłem naprawdę sporo marek i w trakcie swoich poszukiwań natknąłem się na jeden model, który szczególnie przykuł moją uwagę. Producentem smartfonu była firma LG i był to jeden z wariantów ich flagowca – G8 – nazwany G8S ThinQ. Na papierze spełniał on wszystkie moje wymagania – Snapdragon 855, 6 GB pamięci RAM, 128 GB miejsca na dane + miejsce na kartę SD, ekran FullVision OLED 6,21 cala, i 3 aparaty – główny 12 Mpix z OIS i PDAF, szeroki kąt 13 Mpix i 12 Mpix podwójny zoom, również stabilizowany optycznie. Oprócz tego – wodoszczelność, certyfikat MIL-STD-810G, bezprzewodowe ładowanie, gniazdo jack i coś, co bardzo rzadko widuje się w telefonach z Androidem, czyli projektor ToF 3D przy przedniej kamerce, dzięki czemu chociażby odblokowywanie twarzą jest dużo bezpieczniejsze. LG dodało też do tego masę innych funkcji, jak gesty powietrzne, ale wiadomo – to są takie „przeszkadzajki”. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o samym LG G8S – zapraszam do naszej recenzji.

Pojawił się jednak spory problem

LG G8S pojawił się w sprzedaży pod koniec 2019 r. i był w niej dosyć krótko. Oprócz tego – niedawno LG ogłosiło zamknięcie swojego działu mobilnego, a przez ostatnie miesiące marka znikała z najpopularniejszych sklepów. Efektem tego było to, że LG G8S jest obecnie nie do dostania jako nowy. Osobiście nie mam problemu z kupowaniem używanej elektroniki – ba, w moim pedalboardzie tylko jeden efekt został kupiony jako nowy. Co innego jednak kupować efekty gitarowe, a co innego – telefony komórkowe (pomimo, iż cena potrafi być ta sama). W tym wypadku bowiem dużo łatwiej o ukryte wady i nieuczciwych sprzedawców. Dlatego głównym motywatorem mojej decyzji odnośnie kupna „używki” było to, że w środowisku naturalnym jest już wystarczająco dużo elektrośmieci i jeżeli można dać takiemu dobremu smartfonowi drugie życie – czemu nie?