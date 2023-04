TVP dogania czołówkę VOD w Polsce. Lider poza zasięgiem wszystkich

Czołówka rankingu TOP 10 platform VOD w Polsce diametralnie się nie zmienia, ponieważ na szczycie wciąż znajduje się Netflix, a HBO Max i Disney+ regularnie tasują się na drugiej i trzeciej pozycji. Miejsce w rankingu danego miesiąca zależy w dużej mierze od premier, które trafiały na platformę w konkretnym okresie, dlatego blisko hitów Star Wars czy Marvel, to Disney+ zyskuje. Ale gdy premierę ma "The Last of Us" lub inna mocna marka na HBO, to popularność HBO Max pikuje.

Najpopularniejsze VOD w Polsce marzec 2023

W marcu 2023 roku to Disney+ było na drugiej pozycji z 4,154 mln aktywnych użytkowników. Strata do pierwszego Netfliksa jest naprawdę spora, bo lider wyśrubował wynik na poziomie 12,189 mln użytkowników ze średnim czasem oglądania 5 godzin i 42 minuty. Drugi Disney+ osiągnął 2 godziny i 49 minut. Zamykające podium HBO Max udało się zgromadzić 3,995 mln użytkowników i wygenerować ruch ze średnim czasem oglądania 2 godziny 39 minut.

Zaraz za podium znajduje się Player z naprawdę dobrymi wynikami: 3,483 mln użytkowników i średnim czasem 2 godziny 26 minut. To pokazuje, jak silną marką pozostaje druga platforma koncernu Warner Bros. Discovery w Polsce obok HBO Max. Plany zunifikowana oferty pod jedną banderą Max mogą okazać jednak koniec Playera jakiego znamy, bo najważniejsze treści trafią wtedy na nową usługę. Być może Player całkowicie nie zniknie, ale model działalności na rynku może ulec dużej zmianie, to znaczy pozostanie darmową platformą z reklamami. To oczywiście jeden ze scenariuszy - nie wiemy, co stanie się na polskim rynku w 2024, ale będziemy blisko obserwować działania WBD w USA, gdzie do rebrandingu HBO Max i połączenia z Discovery+ dojdzie jeszcze w tym roku.

TVP VOD dogania czołowe VOD w Polsce

Wysoka pozycja i bardzo dobre wskaźniki TVP VOD udowadniają, że platforma Telewizji Polskiej ma się naprawdę dobrze. Rozbudowywana oferta o nowe seriale i filmy, a także zagraniczne treści od innych nadawców, jak BBC, cieszy się sporym zainteresowaniem. Bez wątpienia ważnym elementem katalogu są też dostępne na wyłączność klasyczne filmy i seriale, z których część doczekała się cyfrowego remasteringu, dzięki czemu mające na karku wiele lat treści wyglądają dziś naprawdę korzystnie na dużych ekranach. Strata TVP VOD do Playera jest minimalna - aż 3,337 mln użytkowników to świetny rezultat, ale o wiele istotniejszym wynikiem jest średni czas spędzony na platformie, czyli 2 godziny 58 minut. To daje TVP VOD drugie miejsce w całym rankingu, pokazując jak popularne wśród polskich widzów są lokalne treści.

SkyShowtime wskakuje do TOP 10 VOD w Polsce

Lp Nazwa platformy Użytkownicy

(Real Users) Zasięg

(internet) Średni czas 1 NETFLIX (www+app) 12 189 852 41.09% 5h 42m 32s 2 DISNEY+ (www+app) 4 154 328 14.00% 2h 49m 22s 3 HBO MAX (www+app) 3 995 082 13.47% 2h 39m 55s 4 PLAYER (www+app) 3 483 324 11.74% 2h 26m 36s 5 TVP (www+app) 3 337 524 11.25% 2h 58m 44s 6 CANAL PLUS (www+app) 2 691 306 9.07% 2h 8m 7s 7 PRIME VIDEO (www+app) 2 549 880 8.59% 1h 17m 8s 8 POLSAT BOX GO (www+app) 2 497 554 8.42% 2h 9m 34s 9 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 2 092 230 7.05% 47m 35s 10 SKYSHOWTIME (www+app) 1 985 634 6.69% 36m 19s

Źródło: PBI/Gemius

Na pozostałych pozycjach zestawienia znajdziemy CANAL+ online, Prime Video, Polsat Box Go, cda i SkyShowtime. Po wzrostach Viaplay nadszedł słabszy okres, a liczne premiery i promocja sprawiły, że na 10. pozycję wskoczyło SkyShowtime. Serwis zbliża się do 2 mln użytkowników, czyli granicy, którą pozostałym z dolnej części tabeli już udało się przekroczyć. Co ciekawe, pomimo nieco większej liczby użytkowników Prime Video ma średnio tylko 1 godzinę i 17 minut, podczas gdy znajdujący się pozycję niżej Polsat Box Go może pochwalić się aż 2 godzinami i 9 minutami spędzonego średnio czasu.

Kolejne miesiące w tym roku będą w dużej mierze zależeć od popularności treści na platformach, bo w największym stopniu (zaraz po promocjach) wpływa na wzrost lub spadek liczby użytkowników danej usługi. Nie spodziewamy się większych ruchów, jeśli chodzi o debiuty nowych platform, a swego rodzaju trzęsienie ziemi związane z Max wydarzy się dopiero w 2024.