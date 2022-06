Komisja Europejska opublikowała nową wersję kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, który dla niektórych oznacza zwyczajną cenzurę z internecie. W dokumencie znalazły się szerokie i precyzyjne zobowiązania platform i branży internetowej deklarujących gotowość do walki z dezinformacją. Dokument ten ma być kolejnym ważnym krokiem w kierunku bardziej przejrzystego, bezpiecznego i godnego zaufania środowiska internetowego.

Nowy kodeks w zakresie zwalczania dezinformacji pojawia się w momencie, gdy Rosja stosuje dezinformację jako broń w kontekście swojej agresji wojskowej na Ukrainę, ale również w kontekście ataków na demokrację w szerszym ujęciu. W kodeksie przewidziano obecnie poważne zobowiązania do ograniczania skutków dezinformacji w internecie i o wiele skuteczniejsze narzędzia służące do pomiaru tego, w jaki sposób zobowiązania te są realizowane w całej UE, we wszystkich państwach i we wszystkich językach Unii.