Klienci PKO BP mogą już płacić Google Pay

Trwało to bardzo długo, ale w końcu jest. Klienci największego polskiego banku mogą dodać kartę do Google Pay.

To było do przewidzenia, choć trzeba przyznać, że bank bronił się bardzo długo. Jednak wczoraj zamieścił wiele mówiącego Tweeta.

A na pełne wprowadzenie płatności nie trzeba było długo czekać. Od dziś można już dodać kartę PKO BP do portfela Googla – bo tak od niedawna nazywa się aplikacja Google do płatności. Może to być zarówno karta debetowa jak i kredytowa. Oczywiście do płacenia nie jest wtedy już potrzebna aplikacja IKO. Jeśli jednak ktoś ma ją zainstalowaną na telefonie, może płacić za pomocą albo jednej, albo drugiej. W ustawieniach telefonu musi po prostu wybrać, która aplikacja ma być domyślna dla płatności zbliżeniowych.

Kartę banku można też dodać do Google Pay na smartwatchu z systemem Wear OS.

Klienci PKO BP mogli płacić zbliżeniowo telefonem, bo bank rozwijał swoje własne płatności oparte na technologii HCE. I bardzo długo bronił się przed dołączeniem do najpopularniejszej chyba formy płatności. Zmieniło się to dopiero kilka miesięcy temu. Najpierw bank uruchomił usługi Google Pay dla klientów korporacyjnych i samorządów. Klienci indywidualni musieli czekać. Dziś już nie muszą.

Sam jestem klientem PKO BP i już dodałem kartę do portfela Google. Proces przebiegł błyskawicznie i w telefonie mam teraz dwie karty, którymi mogę dokonywać płatności. Przed zbliżeniem karty do terminala można zdecydować, z którego konta mają nam zejść pieniądze.

Osoby które mają konto w PKO BP mogły do tej pory korzystać z Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!, Xiaomi Pay (karty Mastercard) oraz zbliżeniowego Blika i technologii HCE w IKO.

Wszystkie szczegóły dotyczące płatności Google Pay w PKO BP znajdziecie tu.