Pierwsza myszka wyprodukowana przez Microsoft trafiła do sprzedaży w 1983 roku. Cóż, wszystko wygląda na to, że modele, które jeszcze możemy kupić w sklepach, są ostatnimi. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź Microsoftu wydaje się wszystko wyjaśniać. Firma nie chce wydawać akcesoriów pod dwoma markami jednocześnie. Tylko czy to aby na pewno dobre posunięcie? Owszem, akcesoria Surface cieszą się niezłą opinią, jednak brakuje im czegoś bardzo istotnego. Tym czymś jest wycena na poziomie akceptowalnym przez przeciętnego użytkownika sprzętu komputerowego. Co w takiej sytuacji planuje zrobić Microsoft? Sami jesteśmy ciekawi.

Microsoft kończy ze sprzedażą klawiatur, myszek i kamer internetowych

O dalszym losie akcesoriów Microsoft dowiedzieliśmy się z wypowiedzi, jakiej serwisowi The Verge udzielił przedstawiciel marki – Dan Laycock. Zgodnie z jej treścią dotychczas sprzedawane akcesoria Microsoft pozostaną w sklepach do momentu wyczerpania zapasów. Nie zwiększy się też ich cena. Co dalej? Microsoftowi pozostaje linia Surface, którą firma planuje znacząco rozbudować.

Koncentrujemy się na akcesoriach dla komputerów Windows PC sprzedawanych pod marką Surface. W jej ramach będziemy oferować myszki, klawiatury, rysiki, stacje dokujące, akcesoria zwiększające dostępność i wiele więcej. Co ta wypowiedź oznacza w praktyce? W sklepach nie znajdziemy już klawiatur i myszek z logo Microsoftu. Będą za to te sprzedawane pod marką Surface. Wciąż jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, zwłaszcza w kwestii sporych braków w asortymencie marki Surface.

W portfolio Surface nie ma żadnej kamerki

Pierwszym z takich pytań jest to, w jaki sposób Microsoft planuje załatać lukę w segmencie rynku, w którym dotychczas pozostawał obecny. Pod główną marką produkowano m.in. kamerki internetowe, których teraz może zabraknąć. Owszem, w linii Surface jest już urządzenie służące do rejestrowania obrazu, jednak jest to bardzo droga kamera do zastosowań profesjonalnych w biurach.

To nie jedyny brak w ofercie, jaki pojawi się po likwidacji marki akcesoriów Microsoft. Kolejny może być zdecydowanie bardziej istotny.

Co z akcesoriami za rozsądną cenę?

Jaka jest wspólna cecha akcesoriów Surface? Są dobrze wykonane i bardzo dobrze współgrają z komputerami z zainstalowanym systemem Microsoft Windows. Niestety, są też również bardzo drogie. Myszki i klawiatury kosztujące nierzadko przeszło kilkaset złotych to nie są rozwiązania, na których zakup zdecydują się czy to biura, czy mniej zamożni użytkownicy indywidualni.

Co Microsoft planuje z tym zrobić? Na ten moment niestety nie mamy takich informacji. Szkoda by było, gdyby amerykańska firma zdecydowała się na zupełne porzucenie rynku tańszych akcesoriów. Te, które trafiły do sprzedaży dotychczas, były naprawdę niezłe.

Źródło: The Verge